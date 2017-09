Se suicidó la ex de Facundo Moyano

La noticia conmociona al mundo del espectáculo español. La modelo Celia Fuentes se suicidó hace pocas horas, así lo confirmó su representante.





Embed



La joven era una modelo en ascenso e influencer en su país natal. Se hizo conocida en Argentina por su historia de amor con el Diputado Facundo Moyano.

celia fuentes.jpg



La primera aparición en los medios fue en PrimiciasYa.com cuando contó la intimidad de su historia con Moyano:





"A Facundo lo conocí en abril en capital (Madrid) y nos invitó a mí y a dos amigas a cenar al día siguiente, que fue cuando fuimos a una discoteca. Esa es una de las fotos que ustedes vieron. Luego él se volvió a Argentina, yo le volví a ver y todos los días me escribía, me escribía, y claro yo lo busqué en Google y vi que había hecho una portada Eva Bargiela (ex novia de Facundo que se peleó cuando surgió el rumor de Nicole Neumman). Me quedé un poco en plano shock. O sea tienes novia y me has mentido. Y me dijo que no, que esa chica solo busca fama y que esas fotos habían sido de antes pero que recién se habían publicado ahora", dijo Celia.





Este fue su último posteo en Instagram: