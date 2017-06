Se vio el fuerte cruce entre Mercedes Ninci y Luis Ventura

Uno de los momentos más fuertes de la gala de premiación de los Martín Fierro 2017 fue cuando Luis Ventura, acompañado por la prensa, se encontró con Mercedes Ninci.

La periodista le reclamó al Presidente de Aptra: "Decís que la mitad de las primicias que yo doy son mentiras y vos sabés que son ciertas".

Y Ventura le respondió: "Lo que dijiste de mi sí era mentira y no la corregiste. Dijiste que me habían denunciado penalmente y eran mentiras, ¿dónde me denunciaron?".

Y continuó de la siguiente manera:

Mercedes Ninci: "Todo lo contrario, en Intrusos, vos dijiste que la única persona que había averiguado en todos los tribunales de familia de Córdoba....".

Luis Ventura: "Pero qué dijiste al aire, vos, ¿qué me habian denunciado penalmente? Decime en qué juzgado fue.

MN: No todo lo contrario...

LV: Desmayate, ahora desmayate...

