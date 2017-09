Sebastián Estevanez: "Con 'Golpe al corazón' me está pasando algo que nunca me pasó"

Luego de tres años, Sebastián Estevanez volvió a ocupar ese espacio que le gusta tanto y que conoce muy bien: un estudio de televisión.

El actor y galán es uno de los protagonistas de la nueva tira "Golpe al corazón" que debutó la semana pasada en la pantalla de Telefe, de lunes a viernes a las 22:15.

"Yo estoy contento con mi trabajo y de lo que elijo. Amo mucho esta profesión. Trabajé de otras cosas pero no resultaron, uno tiene que ser agradecido y no quejarse. Está bueno tener la posibilidad de hacer lo que a uno le gusta. Estoy muy contento", señaló Sebastián en una entrevista exclusiva con PrimiciasYa.com.

Con producción de su papá, Quique Estevanez, la novela ya se convirtió en un éxito, con una historia de amor entre Rafael Farías, un enfermero (Estevanez) y Marcela Ríos, una médica (Eleonora Wexler).

Embed El amor se apodera de los sueños de #MarcelaRios y #RafaFarias, la atracción es inevitable #Rafamar #GolpeAlCorazon ♥️ pic.twitter.com/cPPZAxLwp4 — Telefe (@telefe) 20 de septiembre de 2017





"Tenía muchas ganas de volver a grabar. Estoy muy contento con esta historia. A veces te pasa que no te gustan tanto los libros, pero esta vez, me encanta. Estamos felices por la repercusión que tiene la novela", destacó.

"Con esta novela me está pasando algo que nunca me pasó, que siento el apoyo incondicional de la gente en la calle y hasta cuando visito un programa de televisión, todos me comentan que ven Golpe al corazón, desde los técnicos hasta el conductor. Además nos enteramos de casos de personas que se sienten identificadas con las historias que vamos contando, es algo muy fuerte eso", remarcó el actor.

Golpe al corazón tiene todos los elementos que requiere el género. Rafael "Toro" Farías (Sebastián Estevanez), boxeador que luego de perder a su esposa en un accidente automovilístico se convierte en enfermero, se cruza con Marcela Ríos (Eleonora Wexler), una médica que perdió la vista tras un ataque en el que intentaron abusar de ella. El amor entre ella y el enfermero es el gran nudo de la historia con ribetes bien dramáticos, pero también con otros, más en tono de comedia.

¡Mirá la entrevista competa con Seba Estevanez!

Embed

Por Juan Pablo Godino - @juanpablogodino