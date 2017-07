Shakira hizo algo muy feo con el DJ de la boda de Messi y Antonela

Más allá de las imágenes que se vieron del casamiento de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, donde se podía notar la poca predisposición de la cantante por pasarla bien, se conoció un detalle que demuestra que Shakira no la pasó muy bien en los festejos de la pareja.





El DJ rosarino Danilo Michaut, quien fue el encargado de musicalizar la fiesta del pasado viernes en el City Center de Rosario, habló con los medios y reveló todo lo que pasó durante el esperado festejo.





"Me sorprendió que tanta gente importante sean tan divertidos, en todo momento la pista estaba llena de gente, muy buena onda de parte de los invitados, los jugadores, las novias, me siento orgulloso porque fue una fiesta muy divertida", afirmó en diálogo con el programa "Procopio 830".









Sin embargo, quien no se mostró tan copada fue la mujer de Gerard Piqué. Como guiño por su presencia, el DJ puso al principio de la fiesta el famoso tema de la colombiana, "La Bicicleta", pero a ella le cayó pésimo.





"Puse un sólo tema de Shakira en la primera tanda que fue 'La Bicicleta' el que canta a dúo con Carlos Vives. Ella en ese momento se levantó del salón -quizás fue al baño-. Fue una especulación nuestra que ella no se sintió cómoda, así que por las dudas no pusimos más temas de ella. Pero no fue un pedido de ella", contó en el mismo programa.





Qué Pasa Salta