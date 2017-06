Siciliani habló de su soltería y bromeó con una foto

Por otra parte, se refirió a la popular cuenta de las redes sociales , EAMEO, luego de que realizó una broma vinculada al escote que usó la actriz en los Martín Fierro: "Hay mucho problema con el cuerpo, con la aceptación, ya a esta altura, en el 2017", expresó e indicó: "A nadie hay que criticarle el cuerpo, a mí me llama mucho la atención y no lo entiendo bien, no lo puedo analizar", cuestionó en diálogo con Agarrate Catalina.