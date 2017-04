Silvia Süller, a Rosita de Pasión: "Si no te la chupo, no hago la función"

Silvia Süller vivió un verano muy polémico en lo que hace a su participación en la obra "Divas Nac & Pop". Antes de que finalice la temporada Gabriel González, más conocido como Rosita de Pasión, lo despidió por reiterados faltazos.





Este escándalo no termina allí. González le realizó en Mar del Plata una denuncia por acoso sexual a la mediática. En la misma, el actor y productor brinda fuertes detalles.

"En una ocasión, ella se abalanzó sobre mi persona y se arrodilló agarrándome el miembro viril y (me dijo) que si no me la chupaba, hoy no hacía la función", manifestó Rosita en la denuncia, que fue publicada por Diario Popular.

"Ella no entendía que mi elección sexual no es la que pretende. Le he dicho '¿por qué no salís con otros chicos? Te presento algún amigo'. Y ella me decía: 'yo me acosté con todos los que hice teatro', y me empezó a tirar nombres de artistas muy conocidos. Le decía que no y ella insistía", agregó.





Fuente: Rating Cero