Silvia Süller se sumó a "Cuestión de peso" y pasó por la balanza

Silvia Süller se animó a entrar a Cuestión de peso y debió superar una prueba difícil para la televisión: pasar por la balanza.





No tuvo problema y se sometió a que todos conociéramos su peso. Primero, el número fue 89,900 kilos. Pero Silvia se quejó porque tenía puestos zapatos que pesaban mucho, entonces se los sacó y se comprobó que tenía razón. Su peso entonces fue de 88,900. Además, le tomaron las medidas. Su altura es de 1.70 metros. De busto, tiene 120, de cintura, 95, y de cadera, 114.





La mediática empezará ahora el tratamiento del doctor Cormillot para bajar de peso. Le dijeron que tenía que estar al menos 9 kilos abajo.





Reveló luego que su "gran ilusión" es reconquistar a Silvio Soldán. "Desde que me separé hace 25 años, nunca tuve la oportunidad de encontrarme una sola vez con él, hablar. Y tenemos un hijo... Me mudé a seis cuadras de la casa de él, a propósito, para ver si nos cruzábamos. Y nos cruzamos, pero no hablamos. Lo he llamado muchas veces, pero siempre está apurado y corta", dijo.





"Quisiera recuperar la relación con mi hijo. Lo quiero, lo amo y siempre lo tengo en el corazón. Tengo un nieto que no lo conozco", agregó.





A pesar de que se la vio feliz, Süller en ningún momento dijo que ese estado tenía que ver con la muerte de la madre de Soldán, de la que tan mal habló en su momento.

Silvia