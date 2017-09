Silvina Escudero contó su fantasía pendiente

Fuente Diario Show

Silvina Escudero se animó a responder un cuestionario en el que habló de todo y se bancó un repo-hot de alto voltaje."Sufrí bullying en el colegio", disparó la bailarina. "Iba a una escuela de chica bien y a los 13 años empecé a bailar y tenía shows en Camino Negro, zona oeste, sur, norte y decían 'que horror'. Y en los grupos de baile me decían la cheta, en la facultad también. No lo sufrí porque siempre estuve muy segura de lo que quería", explicó en El show del espectáculo con Ulises Jaitt en radio UrbanaBA.Acerca de los lugares más exóticos donde tuvo sexo, la bailarina aseguró: "Me gustaría hacerlo en un ascensor, el bosque, la ruta no es raro para tener sexo. Me queda pendiente hacerlo en un avión"."Valen los juguetes sexuales", disparó la bailarina. Y en cuanto a su opinión acerca de los tríos, fue contundente: "El sexo es mano a mano, ni loca incluyo un tercero"."Mi mayor tiempo sin sexo fueron dos años. Fue hace cinco años", reveló.En cuanto a la clásica polémica por "el tamaño", la artista indicó que "no importa, importa el tamaño del corazón. Lo espiritual supera lo físico". "A mí me erotiza un hombre entero, con códigos, con valores, íntegro. A los 33 pienso diferente que a los 20. Hoy no me interesa que tenga músculo. Si sos Brad Pitt y tenés una nuez en la cabeza, chau", declaró.Por otra parte, sobre sus gustos "famosos", respondió: "De chica me gustaba un montón Michelle, de 'Jugate Conmigo'. Moría por él. Por Luis Miguel también. Rocío Guirao Díaz es una bomba. Si tengo que elegir una mujer me quedo con ella. Noelia Marzol y Karina Jelinek son una bomba también".