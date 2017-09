Silvina Luna acusó a Barby Silenzi de mandarle "fotos en pelotas" a El Polaco

Este jueves, luego de que Barby Silenzi atacara a Silvina Luna en La Previa del Show y la tratara de es "insegura", las chicas se enfrentaron cara a cara en el Bailando y se "tiraron de las mechas".





"Voy a hablar porque estoy un poco cansada de esta situación. La caradurez de esta mujer no lo puedo creer. Yo no le pedí nada Al Polaco, él por sí solo decidió dejarle de hablar, y es porque él tiene sus motivos y yo también no tendría muchos motivos para pedirle eso. Y ella los sabe", arrancó Silvina.









"Yo le pedí que tomemos distancia por respeto a vos", contestó Barby.





En ese momento, Luna sacó las garras: "Estás mintiendo, sos muy caradura y si vos le mandás fotos en pelotas a una persona que está en pareja... Eso no se hace, eso es provocar. Yo boluda no soy, aunque puedo tener cara", disparó.





Y agregó: "Estamos pasando un momento bueno, tratando de ser felices y es re feo escuchar a gente que tire mala onda. No me conocés, Barby, y tampoco sabés cómo somos como pareja para decir que soy insegura. No sé desde qué lugar decís que soy insegura y que él es dominado".





"No mandé nada. Le voy a pedir las fotos Al Polaco, que las muestre", desafió Barby.









