Silvina Luna habló de su viaje con el Polaco: "Estaba pactado, estamos muy bien"

Silvina Luna y El Polaco volvieron a reconciliarse luego de su última ruptura con un gran escándalo en el medio. Para recomponer la relación, viajaron a Brasil.













El jueves pasado el periodista Ángel De Brito confirmó la noticia: "Están reconciliados, crean o no... no lo voy a hacer enigmático porque no lo puedo creer. No estoy indignado, pero ya me tienen podrido".













"Se fueron de luna de miel hace unas horas nada más a Río de Janeiro Silvina Luna y el Polaco. No sé si nos están cargando. Se reconciliaron, se fueron hasta el martes o miércoles de la semana que viene para estar tranquilos. Partieron desde aeroparque a las 5 de la madrugada", agregó.













PrimiciasYa pudo confirmar con la rosarina este viaje y este buen momento con el cantante tropical: "Está todo bien, teníamos este viaje pactado hace tiempo. Estuvimos tranquilos y pasamos unos lindos días. No voy a hablar más... Estamos bien como pareja".