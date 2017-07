Silvina Luna: "Por ahora con El Polaco decidimos tomarnos un tiempo"

Silvina Luna y El Polaco se separaron tras seis meses de amor, después de una crisis que derivó en esta radical decisión.

Según se supo, el músico dejó la casa de su novia en San Telmo a la que se había mudado hace ya unos meses. Al parecer, la responsable de la separación sería Barby Silenzi.

Silvina siempre demostró que no podía controlar los celos hacia la bailarina, quien tuvo un corto affaire con El Polaco mientras participaban en el Bailando el año pasado.

PrimiciasYa.com se contactó con Silenzi, quien aclaró: "Yo no tengo nada que ver. Si es cierto que ellos terminaron, yo ni idea".

Con respecto a su amistad con El Polaco, contó: "Pasa que nosotros nos miramos y ya sabemos lo que piensa cada uno. Esa noche él hacia chistes y yo me reía, pero siempre es así. Con Silvina jamás hablamos y si ellos se pelearon, desconozco saber qué pasó".

Luego este portal habló con el cantante, quien confirmó que su relación con la ex Gran Hermano se terminó: "Sí, estamos separados. Ya no vivimos juntos", afirmó, sin agregar más detalles.

Y también hablamos con Silvina Luna, quien rompió el silencio y contó: "Si estamos separados, es verdad lo que les dijo El Polaco. Por ahora decidimos tomarnos un tiempo, ya no vivimos juntos".

-Se dijo que Barby Silenzi sería la responsable de la ruptura de la pareja, ¿es así?

Barby no tiene nada que ver. Ella no es el problema para nada, no tengo nada que decir ella, es un tema nuestro, de la pareja.

-¿Cuáles fueron los motivos?

No voy a entrar en detalles y dar explicaciones de la separación. Yo estoy bien. Es lo mejor para los dos en este momento. Cuando nos veamos en el Bailando trataremos de sobrellevar la situación lo mejor posible, como lo más normal del mundo.

-¿Es definitivo?

No, eso nunca se sabe. Por ahora es un tiempo que necesitamos para pensar y respirar un poco.

Por Juan Pablo Godino - @juanpablogodino