Silvina Luna seduce a sus seguidores desde la cama y provoca al Polaco

¡Arde Instagram! Desde la cama y desnuda, esta bella modelo y actriz seduce a sus seguidores y provoca a su ex pareja. Desde hace unos días trascendió la noticia de que la pareja mediática del momento se separó y ahora ella está disfrutando de su soltería como nunca. Estamos hablando de Silvina Luna. Te mostramos su última publicación en las redes a continuación.





La modelo rosarina y participante actual del certamen más popular de la Argentina, Silvina Luna, compartió una foto desde la cama semidesnuda. A poco de separarse de El Polaco, la modelo seduce desde las redes. La mediática pareja que conformaban Silvina Luna y El Polaco sufrió una ruptura en los peores términos: ella se enteró a través de la TV de los mensajes románticos que él le mandaba a su ex durante su impasse.





Mientras el cantante tropical la sigue elogiando y asegurando que pasó seis meses hermosos y que con ella "tuvo el mejor sexo de su vida", ella provoca desde las redes, ¿para dejarle en claro lo que se perdió? Este fin de semana se fotografió desde la cama, semidesnuda y lo compartió a sus seguidores en las redes sociales. Por supuesto, la bella rosarina cosechó miles de "me gusta" ante una foto tan cuidada y provocativa.





No podía ser de otra manera, ya que siempre recibió el apoyo de la gente que la sigue en las redes sociales. Recordemos que hace unos días trascendió además que Silvina Luna reveló que hoy por hoy considera que la separación del Polaco es definitiva. Además, Marcelo Tinelli le consultó por el destino que corrió el anillo que el cantante le había regalado. Él ya había contado que lo conservaba en su mesita de luz.





Sin embargo, Silvina fue mucho más vengativa y contó qué hizo con la joya: "Se lo mandé adentro de una bolsa por intermedio del representante". El asistente, presente en el programa, dijo que había ido a casa de la modelo a retirar ropa y pertenencias del cantante de cumbia y ella remató agregando que no tenía idea si su ex lo había recibido porque no había avisado que se lo había puesto en la bolsa.