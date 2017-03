Sofía Gala no quiere que se politicen sus dichos: "No culpé a nadie"

Esta vez, la víctima de esta situación actual que se vive en el país es Sofía Gala, que luego de contar una situación personal, fue el centro de la crítica mediática.





"Tengo tres laburos y no llego a fin de mes, es lo único que te puedo decir. Llego hasta ahí, tengo dos hijos, no puedo ahorrar. Por suerte tengo trabajo. Veo a mis hijos dos horas por día. No me alcanza", comentó la hija de Moria en una nota con "Desayuno Americano".

Y agregó: "Pienso en la gente que realmente tiene que salir a buscar un laburo de 12 o 15 horas por día. No llegamos. Está complicado, pero no es nuevo. A vos te debe pasar lo mismo. Siempre estoy esperanzada, no le deseo nada malo a la Argentina o al Gobierno. Hay que esperar, siempre paciencia".





PrimiciasYa habló con Gala Castiglione y remarcó: "La verdad es que lo que dije es que todo está cada vez más caro y la plata cada vez alcanza menos. Que lo que me alcanzaba antes hoy ya no me alcanza... fin. Siempre los demás van a opinar lo que quieran, digas lo que digas. Ya estoy acostumbrada. No hablé de los demás, no culpé a nadie. Simplemente hablé de mi situación personal".





A raíz de su afinidad con el kirchnerismo, ciertos medios salieron a politizar sus declaraciones.

Al parecer,debido a ideologías o acercamientos a distintos partidos.