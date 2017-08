Sol Pérez la pasó mal en un vuelo: "Nos hicieron volver porque hubo un accidente"

Oberá, Misiones, para presenciar un show donde la contrataron como animadora. Pero durante el viaje, algo falló... El viernes que pasó, Sol Pérez tenía que viajar a, para presenciar un show donde la contrataron como animadora. Pero durante el viaje, algo falló...





PrimiciasYa pudo dialogar con la rubia que es tendencia en las Tenía un vuelo a Posadas el viernes a las 17.30hs, me subo al avión, todo bien, y en pleno vuelo nos avisaron que el avión iba a volver porque había habido un accidente con una avioneta en el aeropuerto de Posadas". pudo dialogar con la rubia que es tendencia en las redes sociales sobre lo que vivió: "

avioneta.jpg

"Volvimos a Bs As y nos dijeron que nos ponían en un vuelo que tenia asientos libres. Me pareció mal que Aerolíneas Argentinas no ponga un vuelo. Había mucha gente que iba a trabajar y se quedó sin viajar. Ni aterrizaba en lugares cercanos, que es lo más normal", agregó la modelo.





Y cerró su relato: "No pusieron vuelo para el día siguiente. Tenía que viajar la otra semana. Lo resolví yendo a Iguazú, no agregaron nada adicional. Es plata que perdés, la gente paga la entrada... Me gusta cumplir a los lugares que digo que voy".