Sol Pérez rompió el silencio sobre las fotos de alto voltaje que aparecieron en las redes

Sol Pérez es la chica del momento. Y eso a veces puede significar un fuerte dolor de cabeza. Porque permanentemente tiene que salir a aclarar sobre supuestas fotos donde se la ve desnuda. "La verdad que rompe que hagan todo el tiempo lo mismo con cosas que ya no tienen nada que ver", afirmó la rubia, que el pasado fin de semana debutó como conductora en el programa "Pasión de Sábados".

Pérez recordó una situación similar que le tocó vivir en el pasado, cuando le atribuyeron fotos hot que en realidad pertenecían a otra mujer, al tiempo que develó la identidad de la dueña de la fotos recientes: "La primera vez fue con (la actriz porno) Yanina Ghiggeri y ahora esta con (la también actriz porno) Madison Ivy".

Según contó, las fotos de Ivy fueron intencionalmente relacionadas con una foto de cara que ella se tomó en agosto de 2014 dentro de una cama solar, el mismo aparato en el que se encontraba Ghiggeri cuando se sacó esas fotografías. De ahí la verosimilitud del rumor.

"No tengo ningún video porno", aclaró categoricamente y continuó: "Aunque yo ponga los nombres (de las actrices porno) una y otra vez y se vea que no es mío el video porque está completo y se le ve la cara, igualmente siguen poniendo que la duda siempre está. No, la duda no está".

Consultada sobre si se imagina quién es el autor o la autora del rumor y si considera que esta persona actúa de esa forma por envidia, señaló: "No sé si es envidia. Es alguien que me tiene bronca claramente porque esto ya viene de hace tiempo cuando no me conocía nadie".