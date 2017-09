¿Sol Pérez tuvo un encuentro íntimo con Maluma? La respuesta de la modelo

Tras su paso por Chile, Maluma cruzó la frontera para estar presente en el amistoso entre Boca y River disputado en San Juan.

En el partido, la estrella colombiana se cruzó con Sol Pérez y hubo flechazo. Así fue según la tuitera Nati Jota, quien contó que el reggaetonero le habló para pedirle el celular de "la chica del clima".

"Les voy a decir que después de la foto le dejé un papelito con mi número y me escribió... para pedirme el número de Sol Pérez", escribió la cronista de ESPN Redes en su cuenta de Twitter luego de sacarse una foto con el colombiano.





De ahí surgieron rumores de que la rubia habría mantenido un encuentro íntimo con Maluma. Pero Sol aclaró: "Lo vi únicamente en la cancha, en el superclásico. Pero no lo vi después, no tuvimos ningún encuentro ni me escribió por teléfono. Es cualquiera. Le pedimos una foto con Nati, pero no existió nada más. Cero".

Embed Hola bebe @maluma Una publicación compartida de Solci Perez #lachicadelclima (@lasobrideperez) el 2 de Sep de 2017 a la(s) 1:45 PDT





Fuente: Primicia sYa