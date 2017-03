¡Soltera otra vez!

Luego de tres meses de relación, la vedette y modelo Maypi Delgado le puso fin a su joven noviazgo. Sin dudarlo, se animó a contarle todo a la revista Paparazzi: "Me separé, no duré nada. Fuimos amigos cinco años y se dio empezar a conocernos de otra forma. Nos pusimos de novios, pero nos dimos cuenta de que funcionabamos mejor como amigos. Lo intentamos, pero no se dio".





Lejos de angustiarse, Maypi se enfocó en su marca de camperas de cuero y planeó un viaje junto a su mejor amiga para alejarse de la ruidosa Buenos Aires. "Ahora estoy enfocada en mi trabajo, quiero volver a hacer televisión. También, estoy a full con mi propio emprendimiento de moda", contó Maypi y agregó: "Me voy a ir a Disney con una pareja amiga y su hijo, que es como mi sobrino".