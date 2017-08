Sorpresiva confesión de "Naza"

Sin dudas fue un momento inesperado el que se vivió en la noche del domingo en la mesa de Andy Kusznetzoff en PH, todos podemos hablar. El conductor propuso algunas palabras para una experiencia de asociación libre con sus invitados y lo que no se esperaba era que Nazarena Vélez no sólo despotricara contra Mauricio Macri sino que lo incriminara en una estafa.





"Me falta la última palabra que por suerte no genera polémica", ironizó el conductor y propuso la palabra Mauricio, en referencia al presidente. "¿Macri? Lo detesto", dijo una furiosa Nazarena. La contundente respuesta dejó a todos sin palabras. Nazarena entonces decidió explicar el motivo de su odio: "Tengo un problema personal con el señor Mauricio Macri yo. Cuando el señor era jefe de la ciudad de Buenos Aires mi marido era dueño del teatro Los Ángeles y sufrió una estafa muy grande. Y todo el personal que se encargó de la estafa estaba bajo el mando del señor. Yo trabajaba en el programa de Roberto Petinatto y él me hizo sacar del programa para no tener ningún tipo de enfrentamiento conmigo", reveló sobre el ex jefe de Gobierno porteño.





En medio de la tensión, el periodista Gustavo Sylvestre quiso saber más y le preguntó: "¿Él iba a algún tipo de entrevista o te hizo sacar directamente?", a lo que Nazarena reveló más información. "No, no, no. Yo era panelista. Él fue al programa de invitado y pidió que yo no esté", dijo la actriz. "¿Estás segura de eso?", se metió entonces el conductor para despejar dudas. "Cien por ciento", contestó la rubia y continuó: "Más allá de eso, que es personal, hay algo que no puedo ver en él claramente. A mí me gustaba mucho más Daniel Scioli". De todos modos, criticó que el ex candidato kirchnerista estuviera cerca del ex jefe de Gabinete, Aníbal Fernández a quien calificó como "un ser humano nefasto como político".





Revista Pronto