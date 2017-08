Susana Giménez negó su entrevista a Cristina Kirchner y fue lapidaria

El rumor duró sólo un día. Después de que corrieran fuertes versiones al respecto, Susana Giménez (73) habló sobre la supuesta entrevista que le iba a realizar a Cristina Fernández de Kirchner (64) en su programa y dio por terminada cualquier tipo de especulación.





Según había contado Jorge Rial (55) ayer en Intrusos (América, a las 13), la candidata a senadora por Unidad Ciudadana ya le había dado el visto bueno a la posibilidad de visitar a la diva. Pero, hasta ahora, la conductora se había mostrado reticente a entrevistarla.





Ocurre que Giménez fue una fuerte opositora durante gran parte del gobierno kirchnerista. Y siempre que le habían consultado, ella había asegurado que nunca iba a recibir a la ex presidenta en su living. ​"Cambió de idea", fue la versión que corrió ayer por la tarde.





Hoy, sin embargo, quedó desestimada cualquier tipo de posibilidad. Fiel a su estilo y sin pelos en la lengua, Susana publicó un fuerte mensaje en su cuenta de Twitter. Y así, sin vueltas, expresó su firme decisión.





"De ninguna manera voy a recibir a la ex presidenta CFK. Sería como traicionar mis principios y mis ideas", tuiteó la conductora de Telefe a las 16.39, poco más de 24 horas después de que comenzara a circular la información de una posible visita de la candidata a senadora a su programa.





Ayer había trascendido que las condiciones que habría puesto Cristina, a Susana no le cayeron nada bien. La ex presidenta pretendía, según se dijo, que la nota sea grabada y pautar las preguntas.





Entonces, la diva redobló la apuesta: "Quiere que la entrevista sea en vivo y tener libertad para preguntar. Podría aceptar alguna condición, pero le estaría pidiendo algo a Cristina a cambio", reveló Rial.





Pero no hubo acuerdo. Y parece que tampoco lo habrá. Si existió o no la negociación, hoy es una incógnita. La única certeza es que pese a que Cristina planea comenzar a brindar entrevistas, no estará en lo de Susana.

