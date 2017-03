¿Susana sanadora?

Lorna Irina Gemetto lleva una vida dedicada a Susana Giménez . A sus 39 años, la comunicadora social acompaña la carrera de la conductora y trabaja por su cuenta como portavoz. Su fanatismo comenzó cuando ella tenía 9 y la vio por primera vez en la pantalla de ATC.

A partir de entonces, siempre junto a la platinada. Aunque hubo más: hace casi dos décadas, Lorna atravesó una fuerte depresión y Susana la ayudó en un momento en que la fan quería quitarse la vida.





"A los 20 entré en crisis. Mi mamá enfermó y quedó postrada en una cama. Como estaba mal, se la agarraba conmigo. Me decía que no me podía cuidar y me gritaba cosas feas. Ahí si me puse mal, hasta pensé en quitarme la vida", relató.





"Entonces, la fui a ver a Susana para decirle que quería terminar con todo y ella, en la puerta de su casa (en Barrio Parque), me dijo que no lo hiciera, que yo la tenía que seguir yendo a ver. Y que tenía que entender que no era que mi mamá no me quería, sino que a veces las madres se la agarran con lo que más aman", describió dicho encuentro.





"Con esas palabras, mi ídola me salvó. Sino, no sé qué hubiera pasado. Susana siempre fue una influencia positiva en mi vida y me aconsejó bien", reforzó.





Ahora, Lorna lucha contra su otro drama, el de la obesidad. Este año logró ser aceptada como participante en Cuestión de peso. El primer día la balanza marcó 124,600 kilos. Y, gracias a la dieta que le dio la nutricionista, logró bajar dos kilos en unos pocos días.





Pero pese al buen resultado, ella considera que su cuerpo todavía está en peligro y tiene a Rosa, su madre, como ejemplo de ello.





"Ella es diabética insulinodependiente. No camina porque tiene artrosis en la cadera y no la pueden operar porque tuvo tres infartos. También, tiene problemas renales. Ella es gorda desde los 3 años, ahora tienen 63. Todos sus temas de salud tienen que ver con la obesidad. Desde el 2000 que está en silla de ruedas", confió, y agregó: "Eso es lo que me hizo tomar conciencia de que tengo que hacer algo con mi obesidad".