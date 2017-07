Suspendieron dos shows de Yayo por violencia simbólica contra la mujer y estalló la polémica

"Apelamos a las productoras de artistas, al municipio de Coronel Rosales (y por su intermedio a la Dirección de Cultura) y espacios de arte que consideren el grave momento de violencia hacia mujeres y niñas que se está viviendo en Argentina (con un femicidio cada 30 horas) no reproduciendo expresiones violentas, en este caso particular, las que reproduzcan estereotipos violentos de género, con expresiones degradantes y altamente sexistas. Repetimos la consigna con más fuerza porque si tanto resisten, es que vamos por buen camino. No naturalicemos la violencia verbal. No es chiste, no es piropo, no es una estupidez. La violencia simbólica está tipificada en le Ley 26.485", continuó el mensaje de Mujeres Autoconvocadas.





La publicación generó una fuerte repercusión y polémica en el mundo del espectáculo, y también en los diversos grupos que mujeres que plantearon que Yayo y sus chistes "incurren en violencia simbólica".





Tanta es la polvareda que se levantó que, luego de la suspensión del espectáculo, desde el colectivo de mujeres se aclaró lo siguiente: "Para aquellos que se indignan sobre nuestra postura ante la presentación de Yayo, sepan que la ley pena el tipo de humor de este señor. No naturalicemos la violencia verbal. No es chiste, no es piropo, no es una estupidez. Es VIOLENCIA y estamos en contra".





En "Yayo sin filtro", el comediante cuenta chistes, baila y canta, y se trata de un espectáculo para mayores de 18 años, que estuvo durante la temporada en Villa Carlos Paz y desde abril gira por distintos puntos del país.





En tanto, el entorno del actor reaccionó para defender a su compañero, y realizaron diversas publicaciones bancando a Yayo. Pichu Straneo, compañero de Guridi en Peligro Sin Codificar, fue uno de ellos:





Embed Le hago el aguante a mi amigo @yayobelgrano aguante la gente q lleva alegría por todos lados! pic.twitter.com/6WYkU0oIny — Pichu Straneo (@Pichustraneo67) 14 de julio de 2017

Otro de los mensajes de apoyo llegó de Pablo Granados que intentó desdramatizar la situación, y dijo: “No era para tanto. Seguro ni siquiera vieron el show. Por ahí, si se aflojan y entran se cagan de risa. Hay ciudades y pueblos que son más estructurados. Tal vez en Buenos Aires somos más abiertos.”