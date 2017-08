Tamara Bella, la bomba santafesina que divide a Fabián Doman y Juan Cruz Sanz

En diálogo con Intrusos, la modelo criticó a Sanz: "No intimamos porque algo de mí decía que no. Si voy a estar con alguien de novia, quiero que esté bien. Le pedí bien que se haga un análisis de sangre. Fue intenso porque fue todo de golpe. Juan Cruz era intenso. Me mandaba audios llorando. Él lloraba para volver".





Después habló de Doman y lo comparó favorablemente con Juan Cruz: "Fabián sabe todo lo que me pasó con Juan Cruz. Él me dijo dale una oportunidad más. Fabián es un ser increíble. No sé qué puede pasar mañana. Me invitó a hacer algo el fin de semana. Prefiero a Fabián. Fabián es un hombre. Juan Cruz es una especie de..."









