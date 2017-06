Tecnópolis Federal: noche de emociones en el regreso de David Lebón a Santa Fe

El blues y el rock dominaron ayer el Escenario Central de Tecnópolis Federal, en la Estación Belgrano. Fede Teiler Band encendió la noche, en la antesala de la actuación especial de Yodi Godoy Trío, la formación que lidera Juan Carlos "Yodi" Godoy, miembro fundador de Vox Dei. El cierre contó con David Lebón, distinguido días atrás con el premio Gardel al Mejor Álbum Masculino de Rock.

"Hacía mucho que no venía a Santa Fe, creo que la última vez estuve como invitado de Alejandro Lerner, pero hacía años que no volvía y tenía ganas de hacerlo, por eso estoy muy contento", dijo el ex Serú Girán, antes de subir al escenario. "A los 64 años aprendí que hay que tener paciencia y saber esperar el momento", continuó diciendo en alusión además a la edición de su último disco –"Encuentro Supremo"- después de varios años sin grabar nuevas canciones. "Me encanta esta propuesta de Tecnópolis Federal. Tenemos que venir más a estos lados, estamos seguido por Rosario, pero está bueno seguir el viaje para encontrarnos con este público. Hoy estoy acá y me siento feliz", finalizó en diálogo con medios de comunicación.





Por su parte, "Yodi" Godoy sostuvo que "estamos felices y cómodos porque la gente en Santa Fe es maravillosa. Esperamos cumplir con ese afecto que nos dieron anticipadamente". Y reflexionó acerca de la muestra y la propuesta artística de Tecnópolis Federal: "cuando recorrí el espacio destinado a Da Vinci me detuve a ver las rostros de los chicos, las maestras, las familias. En la vida hay dificultades, y estas propuestas son como un recreo para el espíritu y eso se refleja en la cara de la gente que visita este lugar. Lo que deja Tecnópolis es en lo afectivo sobre todo, que contiene y contempla, reúne a la familia y nos da la oportunidad de manifestarnos a los artistas", concluyó.





Cumbia y Folclore





Este sábado, desde las 19, se presentan los ganadores y finalistas de Argentina Baila, el certamen de la Televisión Pública que recorre el país buscando a los mejores bailarines solistas y parejas de folclore; que también hoy realizará audiciones en Santa Fe para conformar el elenco de la segunda temporada. A continuación llegan Itatí Barrionuevo, Efraín Colombo y Claudio Ghisio Cuarteto. Como cierre, César Isella, el creador de la música de "Canción con Todos" considerada un himno de América Latina, coronará la noche con un repaso de sus grandes éxitos folclóricos.





El domingo 18 de junio, la cumbia pisa fuerte en Tecnópolis Federal. Desde las 19, Sergio Torres y Los Palmeras invitan a una gran fiesta de música popular para toda la familia.





El lunes 19, a las 19, será el turno del dúo santafesino Setúbal, que integran los hermanos Fabio y José Luis Milazzo. Inspirados en la laguna que se encuentra ubicada en su ciudad natal, su repertorio de canciones en su mayoría de autoría propia, expresan un canto a la vida, a la esperanza y al amor. Además actuarán Tupá, el trío musical integrado por Aldy Balestra (músico, compositor, arreglador y productor musical que integró el Trío Laurel, grupo de música y humor de notable éxito nacional e internacional), Carlos Escobar (cantante, actor y humorista integrante fundador del Trío Laurel) y Gabriel Bartolucci (cantante, músico y compositor). El grupo, nacido en 2010, combina fiesta, humor y música regional. Para el cierre está programada la presentación de Antonio Tarragó Ros.





El martes 20, desde las 18, Tecnópolis Federal celebra el Día de la Bandera con un gran show a cargo de Soledad Pastorutti y Marcela Morelo, ambas ganadoras del Premio Gardel, junto a artistas locales, que harán vibrar el escenario central.

Figuras de Radio Nacional





Tecnópolis Federal recibe además este fin de semana la visita de conductores de Radio Nacional. Osvaldo Bazán realizó su programa en vivo el jueves desde el estudio móvil de Paraná, y el viernes desde Santa Fe. Sandra Mihanovich, al frente de "Soy Nacional", estará también en vivo el sábado, a las 20. Mientras que Silvina Chediek y Esteban Morgado harán emisiones especiales de "Letra y Música" el sábado a las 18, y el domingo a las 15.





Antonio Birabent, reconocido artista, músico y conductor de FM Rock, brindará una charla abierta para todo público el sábado a las 19, en la carpa del Multiespacio Escénico de Santa Fe. Abordará la temática de la vocación, la inspiración de la composición y los artistas que trabajan de la autogestión, entre otras.





En perspectiva





El primer fin de semana, decenas de miles de personas disfrutaron de los espectáculos de Mora Godoy, Los Auténticos Decadentes y "El Libertador", musical protagonizado por Patricia Sosa con la participación del Ballet Folklórico Yapeyú dirigido por Mirian Cid.





De cara al último fin de semana, se prevé que lleguen a la Ciudad artistas y grupos de la talla de Kapanga y Miranda. Los shows se complementarán con presentaciones de reconocidos artistas de la región. Para conocer más, se sugiere ingresar en http://santafeciudad.gov.ar/blogs/tecnopolis/