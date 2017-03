"Tendría sexo con una mujer si me atrae de una manera especial"

Flavio Mendoza estuvo en "El Show del Espectáculo", ciclo que conduce Ulises Jaitt por Radio Urbana, y dejó declaraciones picantes sobre su intimidad.





"Tengo fantasías con artistas de afuera como Colin Farrel. Brad Pitt es hermoso pero no me calienta. Ricky Martin es hermoso, lo conozco pero no pasó nada. El hombre tiene que ser gauchito en el sexo. Me gustaría hacerlo con un grupo de hombres pero nunca lo experimenté. Dejo la puerta abierta", dejó en claro el rubio.





"Si a la persona con la que estoy le gusta que me ponga algún disfraz, lo hago. En este momento estoy soltero. No soy pajero para nada. De toda la vida. Viajo mucho al exterior y jamás tuve relaciones con gente de afuera. Muy rara vez practico la autosatisfacción. Mi orgasmo es ver lo que presento en el escenario. Me gusta que me dominen en el sexo, no me gusta el modosito. Yo soy líder y tengo carácter. Necesito un tipo que me indique las cosas", añadió picante.





Y contó una experiencia: "El lugar más raro donde tuve sexo fue en un baldío. Mi primera vez fue con una mujer. Vengo de una familia de circo y unos primos me llevaron a debutar. En ese momento no lo hacés con placer, fue una especie de obligación. La verdad no le encontraba la satisfacción. Y con un hombre debuté a los 20".





"La mujer me fascina, me encanta. La idolatro, son superiores. Veo una mujer en tetas y parece lo más lindo. Pudiera tener sexo con una mujer si me atrae de una manera especial. Pagué por sexo. Y a mí me quisieron pagar cuando trabajaba en un show y hacía transformismo. Me gusta más el bóxer. Soy amplio respecto de las posiciones sexuales. En la cama me adapto. Me tirotean mucho por redes sociales. Pero hay que tener cuidado porque hay perfiles truchos", cerró a pura sinceridad.

Embed #buenas noches Una publicación compartida de Flavio Mendoza (@mendozaflavio) el 23 de Mar de 2017 a la(s) 10:30 PDT



