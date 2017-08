Tentadora oferta

El empresario teatral que asume una incesante actividad en salas de Buenos Aires y Mar del Plata, explicó a Télam el tuit que esta mañana se emitió desde la cuenta de @multiteatro donde se anunciaba la oferta dirigida a la actriz y animadora que actualmente conduce dos ciclos televisivos semenales por El Trece.





Rottemberg, quien durante 20 años fue productor de Legrand en TV, señaló que "la propia Mirtha se termina de enterar de esta propuesta por ese tuit y mi vaticinio, aún con el placer y agradecimiento con la que tomará la oferta, será responder a las pocas horas negativamente".





"Si otra fuese la respuesta estaré convencido que no la conozco como creía", concluyó el responsables de las salas Multiteatro, Liceo, Tabarís, Metropolitan, Mar del Plata, Lido, Neptuno, América, Atlas y Bristol en torno al proyecto teatral que, en caso de no poder sumar a Legrand, no buscará reemplazo.

El teatrista Carlos Rottemberg reveĺó que "Mirtha Legrand recibirá una propuesta muy tentadora para hacer su despedida definitiva del teatro en la próxima temporada en Mar del Plata".