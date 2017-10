Tití Fernández a Yanina Latorre: "Una señora que tiene dos hijos debería pensar un poco"

Invitado al programa de Andy Kusnetzoff, PH, Podemos Hablar, Tití Fernández se refirió al enfrentamiento que tuvo con Yanina Latorre, quien tiempo atrás escribió en Twitter que "la desgracia no le da impunidad" al comentarista, en referencia a la trágica muerte de su hija María Soledad.





"En 40 y pico de años que tengo de laburo nunca tuve enredado en un qui... Yo odio eso, me duele la panza cuando pasa alguna cosa así", relató el periodista deportivo en el ciclo que se emite por Telefe.





Y en referencia a lo ocurrido con la panelista de "Los Ángeles de la mañana", comentó: "Lo que pasa es que me tocó feo por un tweet que puso la señora de Diego en donde involucraba a mi hija. Y no me pareció de buen gusto. Me parece que una señora que tiene dos hijos debería pensar un poco".





"Las redes sociales son muy buenas para muchas cosas y a veces son muy malas. Yo lo contesté en Bendita, el programa de Beto (Casella) pero prometí que no iba a hablar más del tema porque después de esa contestación me llamaron de todos los medios y yo no sirvo para eso. A mí me gusta el fútbol y me divierto en Bendita porque hacemos un programa con humor", explicó Fernández. explicó Fernández.





"la mujer más cruel del país", debido a un mensaje vinculado con la muerte de su hija, que la esposa de Diego Latorre había escrito en Twitter. Fue en ese envío que el periodista dijo que Yanina es, debido a un mensaje vinculado con la muerte de su hija, que la esposa dehabía escrito en

Embed