"Todavía estaba en la morgue": Nazarena Vélez denunció un durísimo momento

Nazarena Vélez vivió una gran tragedia cuando Fabián Rodríguez se suicidó el 24 de marzo de 2014. Además del dolor que sufrió por esta muerte repentina, se encontró con muchas irregularidades en las finanzas de Jaz Producciones, la empresa que habían creado con su pareja para realizar obras de teatro.





"El socio de Fabi desapareció. Yo me encargué de pagar todo", recordó en una entrevista con el programa "Desayuno americano". Además, explicó que en esa época ocurrieron muchas injusticias "como para que Fabián tome esa decisión, más allá de que obviamente algún inconveniente en su cabeza había".

"Esa gente estafó y se borró, hizo que yo me rompa el alma y pague cosas que no tenía la menor idea. Allá ellos son su conciencia. A mí me arrancaron a una de las personas más importantes, el papá de mi hijo... Fabi todavía estaba en la morgue y se estaban llevando su camioneta importada y me estaban sacando chequeras. Fue muy difícil, pero bueno ahora estamos de pie", manifestó, muy angustiada.





También, Nazarena explicó que decidió hacerse cargo de esas deudas por temor a que lastimaran a su familia: "Decidí pagar cosas que en ese momento no tuve ni idea, ni frente a quién. Me he sentado frente a financistas de los que Bernardo Beccar Varela me decía 'mirá que esta gente es pesada'. Y yo decía '¿qué mierda tengo que ver con esta gente?'...". Por último, agregó: "Ante la duda y para proteger a mi familia, me rompí el alma y me la sigo rompiendo".

Este año se cumplieron tres años de la muerte de Fabián Rodríguez. Para el último aniversario, Vélez le dedicó un conmovedor mensaje en Instagram al padre de su hijo Thiago. "Hasta que los muerte nos separe. Y realmente sucedió... los tres años más tristes", escribió la actriz en la red social junto con una foto de su casamiento.