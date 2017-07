Tragedias conectadas entre Chris Cornell y Chester Bennington

Tras el impacto inicial, muchos fans en las redes sociales señalaron que el día de su muerte habría sido el cumpleaños número 53 de Cornell, el vocalista de la banda Soundgarden.





Bennington había realizado giras con Cornell, y en su funeral cantó el clásico "Hallelujah" de Leonard Cohen.





El guitarrista y compositor de Linkin Park, Mike Shinoda, en una entrevista poco después de conocerse la muerte de Cornell en mayo, dijo que Bennington había estado tan afectado que no pudo guardar la compostura durante el chequeo de sonido antes de un concierto.





"Chester ni siquiera pudo terminar la canción. Cuando llegaba a la mitad se ahogaba", dijo entonces Shinoda a Radio.com.





En un tributo realizado tras la muerte de Cornell, Bennington dijo que estaba llorando "con tristeza, y también con gratitud, por haber compartido momentos muy especiales contigo y tu hermosa familia". "Tú me has inspirado tantas formas que no puedes saberlo. Tu talento era puro y no tenía rival. Tu voz era alegre y dolorosa, furiosa y absolutoria, amorosa y dolorosa, todo a la vez", dijo en un tributo que publicó en Facebook la familia de Cornell. "Supongo que todos somos esas cosas. Tú me ayudaste a entender eso", agregó.





La viuda de Cornell ha arrojado dudas sobre si el cantante de Soundgarden cometió suicidio, afirmando que su juicio pudo haber estado enturbiado por la medicina que tomaba para la ansiedad.

