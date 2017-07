Tras ser detenido, la Tota Santillán fue declarado "inimputable"

El viernes, el mundo del espectáculo se sorprendía con la noticia de que habían apresado a Daniel "La Tota" Santillán, luego de hurtar en un bazar y resistirse al arresto. El conductor, que primero fue derivado a una comisaría de Vicente López y a quien se le indicaron pericias toxicológicas, más tarde fue trasladado a un centro neurosiquiátrico, según confirmó su abogado, Roberto Casorla.





"La Tota está muy bien de salud, comparado con el día de ayer (por el viernes). Está estable, como dicen los médicos, aunque sedado. Tiene contacto exclusivamente con su núcleo familiar primario. Desde el punto de vista clínico legal, lo declararon inimputable, ya que no podía comprender la criminalidad de sus actos", le dijo a diario Hoy el letrado. Además agregó detalles sobre cómo seguirá la situación procesal de su defendido. "Entiendo que la causa se va a archivar. A partir de ahora va a tener que librar una batalla contra este cuadro de depresión que viene sufriendo".

Embed Abogado de "La Tota" Santillán: "Tuvo un brote psicótico, cuando habló con el fiscal estaba masticando papel" ►► https://t.co/WhKJEFfTKA pic.twitter.com/Pa6GVygYBE — Uno Santa Fe (@unosantafe) July 9, 2017



Cabe destacar que, debido al estado en el que se encuentra, Casorla explicó que "todavía no hemos dialogado nada. No está en condiciones de hablar, no puede comunicar nada, está sedado. Le prohíben que hable de lo que pasó, fue un brote psicótico", reveló el letrado. Además, dijo que Santillán venía de "un cuadro de angustia muy grande. Creer que de un día para el otro va a reaccionar de una manera clara y lógica es impensable", indicó.





"Quiere recuperar a sus hijas y tener una vida normal"





Los últimos meses del conductor de la movida tropical no han sido los mejores. El artista atravesó un gran pesar tras su escandaloso divorcio de Sol Fiasche, la madre de sus hijas más pequeñas, Camila y Mía, quien dejó al artista porque se enamoró de su empleada doméstica. A raíz de esto, la Tota tuvo que ir a vivir a un lugar que le ofreció su exsuegro, el abogado Jorge Fiasche, pero tras unas polémicas declaraciones en las que vinculó al hombre con Jorge Castillo, el titular del predio La Salada, Santillán fue amenazado con el desalojo.

Embed En su peor momento: la Tota Santillán, a un neuropsiquiátrico ► https://t.co/IYipuxnTsY pic.twitter.com/fabesjWpHo — Uno Santa Fe (@unosantafe) July 8, 2017



"Él quiere recuperar a sus hijas y tener una vida normal. Quiere salir del cuadro de asedio de su exsuegro", dijo Casorla. "Yo creo que seguramente lunes o martes, a más tardar, va hablar en público. La idea es un comunicado sintético para que aclare la situación. Básicamente ni él ni ninguno de los que lo queremos pretendemos que quede como antecedente el robo", amplió.

Embed La "Tota" Santillán será internado en un neuropsiquiátrico ►► https://t.co/VaTdkvDSZA pic.twitter.com/ue9H4dk2ej — Uno Santa Fe (@unosantafe) July 8, 2017



Por último, el letrado aseguró que se comunicará con los denunciantes del bazar: "La idea es dejar claro que uno busca de alguna manera aclarar la situación, porque no hay ningún delito", finalizó.

Fuente: Diario Hoy