Tras un mes de romance, el periodista y la modelo confirmaron su separación

Hace casi un mes, ella estuvo participando de manera especial en "Nosotros a la mañana" (El Trece) y Fabián Doman fue quien arrojó al aire que un panelista de su programa estaría manteniendo una relación amorosa con la modelo santafesina.







Estamos hablando del periodista Juan Cruz Sanz y de la también actriz y conductora santafesina Tamara Bella.





Fue él quien subió un día una foto a su cuenta de Instagram almorzando junto a ella y luego se confirmó el romance entre ambos.







Pero a un mes de oficializar el romance, la pareja le puso punto final a la relación. ¿Qué fue lo que pasó? "Descubrí que tenía relaciones aún sin cerrar con otras mujeres. Fui descubriendo mentiras tras mentiras y bueno, se terminó todo. No pienso en volver con él, nuestra relación fue una mentira", le contó Bella







Juan Cruz





"Todo fue muy rápido. La relación duró un mes. Me pidió casamiento en público, hasta le pidió la mano a mi papá, así a la antigua, un día que cenamos con él. No dudo en los sentimientos de él hacia mí, porque a pesar de todo él sigue insistiendo. Pero no pienso en volver con él hasta que los políticos cumplan con sus promesas", agregó Tamara.





"La primera vez que me abrazó me dijo: 'si tenemos una relación abierta te pido por favor que la cerremos'. Y yo no tenía relación con nadie, yo quería empezar de cero también. Y él me dijo que hace dos meses que no se veía con nadie, y era mentira. Me pidió algo a mí y fue él quien no cumplió. Y creo que cuando la confianza se rompe, ya está. Se terminó. Yo estaba enganchada pero ahora tengo mucha bronca", destacó la modelo.









Por su parte, en diálogo con la revista Pronto, Sanz declaró: "Estoy enamorado de Tamara. Considero que es la mujer de mi vida y ojalá que los errores que cometí queden como errores nada más. Ojalá que podamos construir a futuro".





Y, haciendo mea culpa, agregó: "Tamara es una mujer increíble, con un corazón increíble. Es todo lo que está bien en el mundo. Yo no. Tengo muchas cosas que resolver conmigo antes de estar bien".







"A Tamara le propuse casamiento porque lo sentí y no le tenía miedo a nada. Si en algún momento pasa algo, haría todo lo posible por recuperarla. Estoy bien si la tengo a ella al lado. Ahora tengo que recuperarla", indicó Juan Cruz.





