¿Un fantasma en el "Bailando"?

PrimiciasYa.com se comunicó con el parapsicólogo Alejandro Morgan quien dio sus sensaciones al respecto.

"La aparición, si no no es una criatura en el lugar, estamos hablando de un espíritu, no es un fantasma. Puede ser la foto de una criatura en el lugar pero nosotros convivimos con los espíritus a diario", aclaró Morgan.





"Un espíritu con base se ve y se manifiesta todo el cuerpo. Se manifiesta en el lugar por algún motivo en especial: un fallecimiento en el lugar o es un alma que no está elevada que viene por algún motivo en especial al lugar", añadió.