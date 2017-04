Verónica Ojeda: "A Maradona en el sexo oral le pongo un ocho"

Verónica Ojeda pasó por un ciclo radial y sorprendió con algunas revelaciones de índole sexual que tienen que ver con la pasada intimidad entre ella y Diego Maradona, cuando ambos formaban una pareja feliz.

La rubia no tiene pelos en la lengua y se lanzó con todo a ventilar cuestiones de alcoba que protagonizó junto al Diez.

ojeda1.jpg

"Diego fue el mejor hombre que pasó sexualmente por mi vida y él dice lo mismo de mí, teníamos muy buena piel, nadie lo superó", arrancó a contar el el programa de Ulises Jaitt.

Y siguió: "La mejor noche de mi vida fue con Maradona, estábamos en el Caribe, en una playa desierta que podías ir sólo en barco. El amor de mi vida es Maradona, siempre lo dije", lanzó luego.

Más tarde, reveló un gusto sexual del ex futbolista: "Maradona me pedía que me disfrace de mujer policía, le gustan los disfraces. El sexo oral del 1 al 10, le pongo un 8, importa".





Fuente: Primicias Ya