¿Vuelven? Viaje relámpago de Karina para reencontrarse con el Kun

"Tengo mucho respeto. No voy tocar el tema, ni acá ni en ningún lado, porque me siento con derecho, porque siempre cuidé la relación. Además, no tengo absolutamente nada malo para decir, ni algún rencor o algo como para aprovechar y salir... La gente por ahí piensa que estoy enojada, y no lo estoy", dijo en la última entrevista para Morfi, todos a la mesa.





"Me parece que hay que tener respeto por las personas que uno quiere. Por eso yo lo tengo por él. No voy a decir nada. Tampoco me estoy guardando algo, no tengo nada para decir de él. Podría estar simulando acá que estoy bien, y en casa estar enojada", concluyó.