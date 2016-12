Escrachada: el papelón de una hija de Tinell

Juanita, hija de Marcelo Tinelli, fue escrachada en redes por videos en los que se la puede ver en medio de una violenta pelea con unas amigas enfrentando a otro grupo de adolescentes.





"Arrodillate y pedime perdón flaca. Vas a aprender a respetar", fueron algunas de las palabras que salieron de la boca de Juana.





Al parecer, la discusión que terminó con violencia física, se desató entre ella y un grupo de estudiantes de secundaria del colegio ORT, en plena Capital Federal hasta que intervino un policía y amenazó con llevarlas a la comisaría.





Inmediatamente que se conocieron las polémicas imágenes, la propia Juana publicó un descargo en Instagram en donde se hace cargo de la pelea, sin embargo fue borrado poco después.





Embed









Su publicación decía: "Las chicas 'indefensas de ort' arreglaban con nosotras y decían poder rompernos la cara y luego cuando simplemente nosotras vamos a tirarles un poco del pelo, ellas reaccionan difundiendo mentiras como que les dijimos o criticamos su religión lo cual nunca ocurrió, o aún peor que las quisimos tirar a la calle para que las atropellaran", "No voy a negar que hubo un serie de conflictos en los cuales hubo agresión física, sinceramente estoy más que arrepentida y no se que se me cruzó por la cabeza para hacer eso. Lo que no voy a permitir es que pongan en mi boca palabras que yo no dije"





Luego, hizo un hizo un videochat para explicar su versión de lo que pasó y se hizo cargo de haber filmado la pelea, pero no de los insultos contra los judíos.





De esta forma le respondió a todos aquellos que la tildaban de "nazi" porque su pelea fue con chicas del colegio ORT de confesión judía.





"Yo no tengo nada en contra de los judíos, y por eso lo vengo a aclarar", dijo Juana en un videochat que hizo para sus seguidores.





Luego agregó una frase contradictoria: "Mis viejos están decepcionados de mí porque saben que yo no soy así. Confían en mí, porque me conocen y saben que yo no dije esa cosas". Mirá el video completo:





Embed





Fuente: La Voz del Interior