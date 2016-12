En el marco de las políticas y acciones para la promoción del empleo que impulsa el Gobierno de la Ciudad, el intendente José Corral encabezó,esta mañana, el acto de entrega de aportes económicos a 25 emprendedores. Se trata de 19 financiamientos del Programa de Empleo Independiente y Entramados Productivos Locales del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad de la Nación, que suman en total $726.720 y 6 refinanciamientos por un total de $102.000.



Cabe señalar que durante el 2016, las Escuelas de Trabajo vincularon a 84 emprendimientos a este Programa nacional, a la vez que se capacitaron a 300 emprendedores a través de 18 cursos y se entregaron 40 créditos por un total de $ 240.000. Asimismo, más de 600 jóvenes se encuentran involucrados a esta iniciativa impulsada por el Municipio. En este sentido, se concretaron unos 230 entrenamientos laborales que permitieron insertar formalmente en el mundo laboral, a más de 80 personas en distintas empresas de la ciudad.







Durante el acto, que se desarrolló en la Sala de Reuniones de Intendencia, José Corral, estuvo acompañado por la directora de Escuelas de Trabajo, Cecilia Battistutti; el gerente de Empleo Local del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad de la Nación, Javier Fernández y el jefe Regional Litoral de ANSES, Sebastián Mastropaolo; entre otras autoridades.



Apoyar al emprendedor

"Así como hacemos en otros temas del Municipio, como arreglar las calles, reponer las luminarias, arreglar las plazas; también tenemos que acompañar a las familias a que consigan un empleo y una actividad, porque una de nuestras funciones es ayudarlas, y sobre todo a los más jóvenes a tener empleo" manifestó ante los emprendedores y sus familiares durante el acto, el intendente José Corral.



Asimismo, destacó la importancia de "acompañarlos más, porque estos son los hombres y mujeres que decidieron no quedarse con los brazos cruzados y llevar el curriculum, sino abrir una empresa. Uno de los muchachos que tiene una herrería me dijo: 'yo me cansé de llevarlos y empecé a pedirlos y a armar mi propio emprendimiento'. En ese grupo había chicas de peluquería, empresas de la construcción, herreros, instaladores de refrigeración, y diferentes actividades a los que hay que acompañar porque son empresas nuevas que están naciendo".



Datos alentadores

En consonancia, el mandatario destacó estas iniciativas en un escenario con indicadores positivos para la ciudad. "En Santa Fe hemos crecido levemente en el empleo registrado. El país tuvo dificultades económicas, la provincia prácticamente estuvo estancada, y Rosario disminuyó en cantidad de empleo registrado; sin embargo, Santa Fe creció 2,3 por ciento, lo que representa algunos miles de trabajadores nuevos. En un momento de dificultades, crecer en este indicador, es una muy buena noticia" afirmó.



En esta línea, apuntó: "Los números de la Encuesta Permanente de Hogares lo confirman también, porque descendió levemente el desempleo. Así que terminamos un año difícil, pero logramos mantener e incrementar el empleo en la ciudad". Cabe señalar que según los datos de Encuesta que lleva adelante el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos -INDEC- el tercer trimestre de 2016 marca un descenso de 1,2 puntos respecto al segundo trimestre de este año en la tasa de desocupación del Aglomerado Gran Santa Fe, ubicándose en 3,8%.



Cabe consignar, que sobre los 66.584 puestos de trabajo registrados en el sector privado en la ciudad de Santa Fe, los principales sectores empleadores continúan siendo el Comercio (23% de los puesto registrados), Enseñanza (13%), Industria (10%) y Servicios de asociaciones y personales (10%) y la Construcción (9%).



Emprendimientos sustentables

Por su parte, Javier Fernández, indicó que "estos son subsidios para los vecinos que han hecho el curso de Gestión Empresarial en el Centro de Emprendedores, lo han concluido y han presentado su proyecto de trabajo y producción". En esa línea sostuvo que a partir de la entrega de los aportes económicos "lo que pretendemos es que desarrollen estos emprendimientos a partir de lo que han aprendido dentro del curso, que fundamentalmente son cuestiones de gestión y costos".

Con relación a las iniciativas a que apunta el programa, el funcionario nacional destacó: "Financiamos todo lo que sea un proyecto que tenga posibilidades de ser sustentable y que le permita a la persona vivir de ese emprendimiento. Esto es lo que nos interesa y evaluamos".



Cabe señalar, que para aquellos interesados en conocer sobre los cursos y programas pueden dirigirse al Centro de Emprendedores de la Economía Social de la Municipalidad (Pedro Vittori 4214), a alguna de las Oficinas de Empleo y Escuelas de Trabajo, o visitando el sitio web del Gobierno de la Ciudad: http://santafeciudad.gov.ar/blogs/trabajo/.



Aprovechar las oportunidades

Una de las beneficiarias es Lorena Screppis, que accedió al aporte para desarrollar su peluquería. "Me comuniqué con la Oficina de Empleo del Municipio, y gracias al curso que hice con los microemprendedores y por la autogestión que me enseñaron, hace dos años que tengo mi propio negocio, que sigue en pie y gracias a Dios crece todos los días" contó con una sonrisa en su rostro.



Asimismo, destacó que "hoy por hoy, cualquier posibilidad que tenga que ver con gestionarse a sí mismo, tener un sueño y buscar un nicho dentro de lo comercial, requiere mucha perseverancia, disciplina, responsabilidad; y hacer el curso y darle para adelante. Porque las oportunidades están, pero lo que pasa es que hay que perseguirlas y persistir en el tiempo. Eso es lo más importante" subrayó la joven emprendedora.





El Programa

El Programa de Empleo Independiente (PEI) brinda apoyo, orientación y medios para desarrollar emprendimientos y acompaña a los emprendedores en todo lo que necesitan para ser sus propios jefes y llevar adelante sus negocios. Se trata de una iniciativa especialmente dirigida a trabajadores desocupados que participan en programas del Ministerio de Trabajo de la Nación, así como a personas que se capacitaron y trabajadores independientes.



Su objetivo es promover la inserción laboral de trabajadores desocupados en nuevos emprendimientos productivos, asociativos o individuales, brindando asistencia técnica y económica para su generación, y mejorar la calidad del empleo de los trabajadores autónomos apoyando la formalización laboral.



En este sentido, el Programa brinda capacitación en gestión empresarial, ayuda a formular el plan de negocios, acompaña con tutorías para ponerlo en marcha y en su crecimiento. Además, lleva a los emprendedores a ferias y rondas de negocios y los contacta para que puedan vender sus productos.