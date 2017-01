Esperan que ponga el gancho

Mañana por la tarde está citado el plantel sabalero para iniciar la pretemporada que se desarrollará en su totalidad en nuestra ciudad teniendo como base el predio rojinegro. La idea de la dirigencia es que Eduardo Domínguez ya pueda estar a cargo del primer entrenamiento que arrancará a las 18 y por estas horas se están resolviendo las cuestiones legales para que sea aprobado el contrato.

De hecho el lunes por la noche además de Darrás y otros directivos estuvieron los integrantes del órgano fiduciario reunidos con el técnico en el Hotel de Campo, justamente para ajustar los detalles y redactar el contrato. Luego el mismo ingresó al juzgado y una vez que sea autorizado será rubricado con la firma del exentrenador de Huracán. Desde la dirigencia creen que hoy podría ser autorizado y en consecuencia ser firmado en estas horas para luego ser presentado en sociedad en conferencia de prensa.

Todas cuestiones legales que tiene que ver con que Colón está enmarcado dentro de la ley de Salvataje Deportivo y por ese motivo debe tener la autorización primero del órgano de control y luego del juez de feria que en este caso es el doctor Gabriel Abad.

El flamante entrenador llegó el lunes por la tarde a Santa Fe y fue recibido por el vicepresidente tercero Horacio Darrás, este martes almorzó con el dirigente y obviamente que siguieron conversando en relación al armado del plantel, pero también Domínguez aprovechó para recorrer las instalaciones del predio en donde se hará la pretemporada.

Al cuerpo técnico se le sumará un colaborador que es el coaching Ignacio Bossi, quien trabajará junto a Domínguez en lo que tiene que ver con la parte motivacional.

Hasta ahora el único dirigente de los más importantes que tomó contacto de manera personal con el DT fue Darrás, ya que tanto Vignatti, Fleming y Alonso se encuentran de vacaciones. Por ese motivo con la llegada del presidente sabalero del exterior se comenzará a trabajar en el arribo de los refuerzos.

Un tema que no será para nada sencillo teniendo en cuenta la delicada situación económica de los clubes. En el caso de Colón es muy poco lo que se le debe a los jugadores, pero obviamente que al demorarse el pago de la televisión la situación se torna más compleja como para avanzar en ese aspecto.

Desde Buenos Aires y como sucede habitualmente en estos casos, comenzó a mencionarse un posible interés de Domínguez como para contar con algunos futbolistas que dirigió en Huracán. En ese sentido se mencionó los casos del marcador central Federico Mancinelli y del volante central Mauro Bogado.

Ambos iniciaron este martes la pretemporada del Globo de la mano del flamante entrenador Juan Manuel Azconzábal y el próximo sábado estarán viajando hacia Mar del Plata para realizar la parte más importante del trabajo. De todos modos no sería intención del entrenador desprenderse de ninguno de los dos.





Esperanzado

De continuar Paolo Montero como entrenador sabalero, el destino de Diego Mayora parecía sellado ya que el uruguayo no tenía en los planes al delantero peruano por el cual la dirigencia sabalera había realizado un esfuerzo importante desde lo económico. Por ese motivo se hablaba de su posible ida a Melgar o Alianza Lima, ambos equipos del fútbol peruano.

Sin embargo, Vignatti decidió que el goleador incaico se quede en el plantel y tenga una nueva oportunidad y para ello mucho tuvo que ver el arribo de Domínguez. Así lo explicó el propio Mayora dialogando en las últimas horas con un medio de su país. "Domínguez me quería cuando era técnico de Huracán y yo estaba jugando en Comercio y ahora me comentaron que me quiere ver, por mi parte yo quiero hacer muchos goles este año y recuperar mi imagen", aseguró el delantero que renueva sus esperanzas de poder sumar minutos con la camiseta rojinegra.

De todas maneras se sabe que la dirigencia pretende la llegada de un delantero y que por ese motivo realizó gestiones para repatriar a Emanuel Gigliotti aunque para eso habrá que esperar varios días.