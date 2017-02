Esperanza sin luz: el servicio podría restablecerse entre la noche de hoy y la mañana del domingo

En la mañana de este sábado, la ciudad de Esperanza y zonas aledañas se quedó sin energía eléctrica debido a que un rayo provocó un incendio en la Estación Transformadora ubicada en el kilómetro 65 de la Ruta Provincial 6.

Desde temprano la Empresa Provincial de la Energía desplegó un plan de contingencia y en el transcurso de la jornada lograron restablecer el servicio en las localidades cercanas a la cabecera del Departamento Las Colonias.

Hugo Ceré, vocero de la empresa provincial, confirmó a Diario UNO que "los daños son de gravedad" y que en la tarde de este sábado se encontraban trabajando en la "conexión de una estación móvil que va a alimentar dos circuitos a la zona centro de Esperanza. Lo hacemos así porque priorizamos los establecimientos de salud que están en esa línea". En este sentido adelantó que estiman que "antes de la medianoche (del sábado) se pueda establecer la conexión".

Además indicó que "están llegando (a Esperanza) más de 8 grupos generadores de Rosario, que hemos contratado, para poner en distintos lugares estratégicos que ya se han establecido. La idea es que, de no mediar inconvenientes, en la mañana del domingo podamos restituir el servicio a la totalidad de la ciudad, que es lo único que nos resta", afirmó Ceré.

En este sentido sostuvo que "la normalización total va a llevar un tiempo importante" y explicó: "Estamos llevan adelante varios frentes: la primera etapa tiene que ver con la normalización provisoria, la segunda con reconstrucción también provisoria del equipamiento que se vio afectado por el incendio y luego viene una tercera que tiene que ver con la reconstrucción definitiva de lo que se incendió y eso sí va a demandar meses porque hay que hacer un estudio de la situación edilicia y reconstruir el equipamiento".

Consumo responsable

Una vez restablecido el servicio de manera provisoria, gracias a los generadores externos, desde la EPE piden a los "usuarios un consumo responsable de energía y a las grandes industrias que colaboren con la utilización de lo mínimo e indispensable porque vamos a requerir de ese aporte para tener la capacidad energética disponible para toda la ciudadanía", sentenció Ceré.

Asimismo advirtió que "en el caso de que un usuario coloque algún grupo electrógeno particular, tome todas las medidas pertinentes de manera tal de no volcar energía que se genera en un inmueble hacia la red pública porque puede provocar accidentes no deseados".





Plan de emergencia

Ante la situación de emergencia, la intendenta Ana Meiners encabezó este sábado un encuentro del que participaron también integrantes de la Junta de Defensa Civil municipal, autoridades policiales, funcionarios de EPE, miembros de las secretarías de Servicios Públicos, Policía de Tránsito Municipal y miembros del gabinete , entre otros para coordinar acciones en conjunto.

De esta manera se confirmó la implementación de un plan de emergencia por parte de la Policía provincial para atender la urgencia, éste consiste en una presencia importante de patrulleros en las calles de la ciudad que serán supervisados en forma directa por la cúpula de la Unidad Regional, en esto también se coordinó con policía de tránsito que aportará presencia y Seguridad Vial.

"Se lleva adelante un operativo de tránsito para asegurar el accionar de los camiones de la EPE y de esta manera facilitar el trabajo de los operarios de la empresa, también desde la Secretaría de Obras Públicas se acompañará la llegada de los equipos para asegurar el terreno donde estos se establezcan", aclaró Meiners.