"Espero el momento en que Lerche vaya preso"

Esteban Fuertes es el máximo goleador en la historia de Colón y uno de los ídolos que tiene la hinchada sabalera. Sin embargo, a casi cinco años de haber abandonado el fútbol nunca logró trabajar dentro del club y siempre aseguró que no sería entrenador en la institución. El año pasado con la asunción de José Vignatti se dijo que sería un colaborador de la dirigencia e incluso estuvo en la conferencia de prensa en donde se presentó Paolo Montero. Pero al poco tiempo se alejó sin conocerse los motivos.





En los últimos días el Bichi fue noticia porque volvió a jugar a sus 44 años en un club llamado Escuela Deportiva de Junín en la provincia de Mendoza. Aunque luego explicó que lo hizo para dar una mano a la institución cuyana ya que es amigo del presidente.





Pero, en las últimas horas sus palabras resonaron con dureza y el destinatario directo fue el expresidente rojinegro Germán Lerche con quien mantuvo un vínculo muy directo e incluso de amistad. En diálogo con La Central Deportiva por Cadena 3 el exdelantero apuntó y pegó duro.

Cuando lo consultaron si aún le duele que su figura esté vinculada a la de Lerche respondió de manera muy contundente: "A esta altura de mi vida no me duele nada, yo soy íntimo amigo de Vignatti, de Darrás y del Lalo Vega. Por lo cual me van a vincular con todos, me tiene sin cuidado lo que opinen los demás, yo demasiado le di a Colón dentro de una cancha. Y tuve demasiados problemas no con Colón, pero sí por Colón. Como por ejemplo con la Afip porque antes Colón hacía figurar contratos de sueldos que eran insólitos y los tuvimos que pagar nosotros. En ese caso fuimos Giovanni Hernández y yo, por lo cual me tiene sin cuidado lo que piense la gente o cuatro o cinco pelotudos.





Yo estoy esperando el momento que vaya preso Lerche, porque supuestamente iba a ir preso hace tres años y se anda paseando por todos lados. Entonces me gustaría ver qué van a decir después esos tipos que decían que yo era socio de Lerche, ahora que se está yendo de mi casa Lerche, cuando me la devuelva a la casa. Y todas las pelotudeces que dijeron".





Respecto a si le gustaría verlo a Lerche preso hizo una reflexión y apuntó al runrún de la calle: "Yo no soy quién para identificar a una persona, o para decir que tal persona tiene que ir preso. Eso lo tiene que definir la Justicia, si comprueban que robó que vaya preso. Pero en este fútbol pasan tantas cosas ¿Vos viste que algún dirigente vaya preso? Y en esta ciudad es muy fácil hablar y es gratis y cualquiera opina de cualquier cosa ".

En otro tramo de la conversación Fuertes opinó en relación al momento en que Lerche lo fue a buscar cuando estaba lesionado para que vuelva al club: "A mí Lerche me trajo cuando estaba lesionado de la rodilla y el 80% de la gente no quería que yo vuelva. Porque yo me fui estando de técnico Falcioni que en ese momento fue una decisión mía. Me quise ir porque yo con Falcioni no me llevaba. Entonces cuando vinieron las elecciones se presentaba gente que toda su vida se dedicaron a criticarme y entonces dije que si se iba Lerche yo me iba. Porque fue la única persona que confió en mí y me trajo. Después lo que haya hecho en el club ya es un problema de él, yo no manejaba la chequera de Colón, para eso hay gente que controla, que maneja y que sabe cómo son los movimientos dentro de un club y lamentablemente nosotros no teníamos acceso a eso. Yo simplemente me dedicaba a jugar y a tratar de responder dentro de la cancha como lo hice siempre y dando todo".