Está re loco: juró por sus genitales que si no lo venden se autolesiona

Dimitri Payet, compañero del argentino Manuel Lanzini en el West Ham de Inglaterra, exige que lo vendan en uno de los momentos más conflictivos de su carrera.





Ante la negativa del club inglés, el mediocampista no ocultó su enojo y disparó: "Juro sobre la cabeza de mi pene que nunca volveré a vestir la camiseta del West Ham. Si no me venden, me romperé los cruzados a mí mismo. Soy un ser humano, tengo derecho a elegir mi futuro. Y mi futuro lo veo en el Marsella. Estoy escandalizado por que no hagan lo que les pido. He ayudado en gran medida al West Ham desde que llegué y me podrían dar las gracias aceptando mi venta. Es lo mínimo", sentenció Payet, de acuerdo a lo que publica el sitio Pasión fútbol.





La relación entre el jugador y el club ya está rota. Incluso la hinchada de los Hammers escupieron y pisotearon una camiseta del volante el último sábado.

