Esta vez Laurita le reclamó algo muy feo a Fede delante de todos

Este lunes en ShowMatch, Laurita Fernández Federico Bal volvieron a presentarse en el Bailando a la pista y hablaron de la foto del beso que se dieron durante un ensayo, el cual generó todo tipo de especulaciones. Así lo contó Primicias Ya,.





"Le di un beso en el cachete, parece en la boca, pero fue en el cachete", aseguró el actor.





"La verdad que no me acuerdo de ese momento. Fue un beso en el cachete. Si me hubiera dado en otro lado...", fue la respuesta de Laurita.





"La otra vez me preguntó acá si di vuelta la página, delante de millones de personas, y me incomodó"., le reclamó después.





"Para mí fue un paso importante ponerme a salir con él. Quería algo tranquilo, algo sano", aclaró luego.