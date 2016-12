Estacioneros a favor del aumento en las naftas para salir de la "asfixia"

El ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, dijo que espera llegar a un acuerdo con los actores del sector para continuar con los aumentos "graduales" en los precios del combustible y llevarlos a "valores internacionales" para junio o julio del próximo año. Además, propuso iniciar una "discusión seria" con todos los actores económicos y participantes del sector, para reformular la carga impositiva de los combustibles, algo intensamente reclamado por los estacioneros.

En diálogo con, el presidente de la Cámara de Expendedores de Combustibles de Santa Fe , Ricardo Bertola advirtió que las estaciones de servicio "no son formadoras de precios", ya que no integran la mesa que define estos valores. Sin embargo, aclaró que no debe ser la única variable de ajuste para mejorar la difícil situación que atraviesa el sector. En este sentido, recordó la necesidad de modificar el actual régimen impositivo. Por otro lado, denuncian "una competencia desleal" por parte de las petroleras que venden directamente combustible a consumidores finales. En tanto, informó que los precios en Argentina ya se encuentran "apenas por encima de la media internacional".