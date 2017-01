Estalló y la mandó a Nazarena a tener "más sexo"

La furia de Fede llegó tras las declaraciones de la madre de Barbie Vélez, quien insistió en el ciclo Los ángeles de la mañana en señalar a Laurita Fernández como la tercera en discordia. "Si tengo que decirle algo a esta chiquita es: 'Gracias por meterte en la cama de la pareja de mi hija'. De esa forma se terminó una relación tóxica".





Lo llamativo del caso es que la ex partenaire televisiva de Fede se encontraba en el piso durante la visita de Vélez. Sin ánimos de polemizar, respondió: "No me interesa participar. Lo único que tengo para decir es que mis papás me criaron con amor y con respeto".

Embed Para todos los que hoy desfilaron por la tv, dejo un tweet viejo mío, q no pierde vigencia, besis ✌ https://t.co/nAgaHLT3hK — Federico Bal (@balfederico) 25 de enero de 2017



Atento a lo que sucedía en pantalla, el hijo de Carmen Barbieri también decidió ponerle los puntos a su ex suegra, aunque de una manera mucho menos diplomática. "Para todos los que hoy desfilaron por la televisión, dejo un tweet viejo mío que no pierde vigencia. Besis". ¿Qué mensaje eligió? "Chau, tengan más sexo. De verdad".





