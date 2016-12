Están en ajuste técnico

Se dio un paso importante para que Colón pueda primero elegir y luego confirmar el nuevo entrenador para afrontar la segunda parte del Torneo de Primera División. Una vez que Paolo Montero, a través de su representante Daniel Luzzi, hizo oficial su alejamiento del Sabalero, el presidente José Vignatti contó que faltaban cuestiones importantes para que se produzca formalmente la desvinculación definitiva: que el uruguayo confeccione por escrito su dimisión, llegar a un acuerdo económico para la rescisión y que el Órgano Fiduciario acepte los términos de esta negociación.





Finalmente, cuando las informaciones son cada vez más contundentes sobre un inminente acuerdo de Montero con Central –ya descartó su posible arribo a Independiente– llegó uno de los pasos formales que se esperaba y el charrúa presentó por escrito su renuncia de Colón esgrimiendo "motivos personales".





Sin embargo, se trató solo de un paso ya que ahora resta que el DT y los dirigentes lleguen a un acuerdo para su desvinculación definitiva, para luego darle lugar a la intervención del Órgano Fiduciario.

El pasado domingo se produjo un encuentro entre Montero y Vignatti en Santa Fe, donde el técnico expuso los motivos de su partida. De ese cónclave trascendió que Colón no le hará las cosas muy fáciles al DT, ya que pretende un resarcimiento económico por la rotura del vínculo (tenía contrato hasta junio de 2017), mientras que también existe una deuda con dos de los exayudantes del charrúa, por la cual llegó un reclamo a la institución y los dirigentes pretenden que sea el mismo Paolo el que se haga cargo de afrontarla.





Una vez que se llegue a un acuerdo, Colón podrá oficializar a su nuevo cuerpo técnico (los dirigentes se encuentran abocados en esa gestión) y Montero podrá convertirse formalmente en el DT del Canalla.





¿Y el humo blanco?

Fueron varios los nombres de entrenadores que se tiraron sobre la mesa de los directivos en la sucesión de Montero. El primero que picó en punta fue Ricardo Zielinski, quien luego de perder en la última fecha frente a Unión en el 15 de Abril presentó su renuncia en Racing. Sin embargo, el perfil del Ruso no es el que pretenden los dirigentes, ya que buscan uno joven. Además, trascendió que en un sondeo se despachó con una cifra que no están dispuestos a afrontar por el lado del barrio Centenario y la intención del extécnico de Belgrano de Córdoba, luego de un gran tiempo en actividad, es tomarse un descanso.





Otro de los nombres que se analizó fue el de Sebastián Méndez, quien viene de dirigir a Godoy Cruz de Mendoza, equipo al que llevó a la Copa Libertadores de 2017 tras una gran campaña en el torneo que se disputó en la primera parte de este año.

El Gallego, sin embargo, presentó su renuncia el Tomba luego de disputarse la última fecha de la primera parte del acutal certamen de Primera División por motivos personasles, que estarían relacionados a que pretende radicarse nuevamente en Buenos Aires ya que tiene a sus hijos en edad escolar.





Aunque no fue descartado, Méndez corre desde atrás. Además, figura entre uno de los serios candidatos a suceder a Gabriel Milito en la conducción técnica de Independiente junto a Ariel Holan, ya que en las últimas horas Montero –el gran candidato de la dirigencia de Avellaneda– se bajó de la carrera por ser el nuevo DT.





Otro de los primeros que sonó con chances concretas fue Eduardo Domínguez, quien en su primera y corta experiencia como entrenador de Primera División dirigió a Huracán una vez consumado su retiro de la actividad. En el Globo realizó una gran campaña, sobre todo a nivel internacional, donde llevó al equipo hasta los octavos de final, donde quedó eliminado por Atlético Nacional de Colombia –a la postre el campeón– en una definición que contó con un polémico arbitraje del venezolano Jorge Argote.





Pero el sondeo de los dirigentes continúa con otros nombres. Leonel Gancedo, exjugador de River y Argentinos, fue otro de los técnicos que se tiraron sobre la mesa, aunque su nombre no sumó el consenso esperado debido a su falta de experiencia.

Mientras que Ovación dio cuenta también de la posibilidad que el santafesino Sebastián Battaglia, exjugador de Boca –el jugador que más títulos sumó en dicha entidad–, sea uno de los principales apuntados para suceder a Montero.

"Me sorprende la noticia, porque todavía no hablé con nadie. Me entusiasma que esté en la danza de nombres y hemos tenido reuniones con otros equipos, ya que estoy abierto a escuchar propuestas. Seduce que sea en Santa Fe, tengo la familia y el corazón tira para los colores de Colón", manifestó Battaglia en diálogo con Radio Sol (FM 91.5).





Mientras que este miércoles surgió el nombre de un técnico desconocido para el medio nacional. Se trata de Mariano Soso, por quien los popes rojinegros habían comenzado gestiones seducidos por sus antecedentes y sobre todo por el título que logró con Sporting Cristal de Perú.





El rosarino presentó su renuncia a dicha entidad una vez terminado el campeonato incaico debido a un "un desgaste irreversible. Reconociendo la energía que requiere esta profesión, al no contar con la misma me lleva a no seguir".

Luego, se conoció que el DT tenía una cláusula en su contrato –tenía un año más de duración– que ante una eventual salida unilateral debía estar seis meses sin dirigir en Perú y en cualquier otro país.





Finalmente, el entrenador le comunicó a los dirigentes sabaleros para agradecerles la propuesta pero resolvió viajar a Europa en los próximos meses para seguir capacitándose durante un lapso de seis meses y de esta manera se cumpliría el término fijado con Sporting Cristal para no dirigir a otro equipo durante ese tiempo.





Dos nombres de peso

En las últimas horas Jorge Luis Burruchaga presentó su renuncia a Sarmiento de Junín. El DT, que llegó para reemplazar a Gabriel Schurrer, dirigió apenas cinco partidos y sacó 10 puntos, algo que les dio algo más de chances al Verde de seguir en Primera. Sin embargo, decidió dar un paso al costado porque desde el club no pudieron pagarle el sueldo, por los serios problemas económicos que afronta el fútbol argentino.





Burru es otro de los entrenadores que es del gusto de los directivos, quienes se comunicarán en las próximas horas para ofrecerle el cargo. No es la primera vez que se lo relaciona con Colón, aunque desde Avellaneda también se dice que su nombre cobró fuerza tras la negativa de Montero –era el candidato número uno– y debido a que los otros candidatos (Ariel Holan y Sebastián Méndez) no terminan de cerrarle a los directivos rojos.





En tanto, en las últimas horas Reinaldo Merlo, quien dirigió al equipo en la parte final del Torneo de la Primera "B" Nacional donde logró el rápido retorno a Primera División, realizó declaraciones en Radio Sol (FM 91.5) donde contó que dirigentes sabaleros se comunicaron con él para ofrecerle el cargo.





"Yo hablé con alguien de la dirigencia Sabalera. Me preguntaron si quería volver a Santa Fe y dije que sí. A mí me gustaría volver. Colón es un club grande. No sería revancha porque me fue bien en el club cuando dirigí. Después no pude seguir, pero el objetivo de ascender lo cumplí", dijo Mostaza quien dejó su cargo tras la derrota de la 1ª fecha del Torneo 2015 a manos de San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro.