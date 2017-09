Están los árbitros para la 5ª fecha de la Superliga

Espinoza.JPG

Se viene la 5ª fecha de la Superliga argentina, donde los equipos santafesinos intentarán prorrogar el invicto que los encuentra con la misma campaña: dos victorias y la misma cantidad de empates, convirtiendo 5 goles y recibiendo apenas dos.El viernes, a partir de las 19.05, Pedro Argañaraz estará en el 15 de Abril para controlar el cotejo entre Unión y Olimpo de Bahía Blanca.Por su parte, Fernando Espinoza pisará el Nuevo Gasómetro para impartir justicia en el duelo entre San Lorenzo y Colón, el sábado a las 14.05.19.05: Defensa y Justicia vs. Huracán (Hernán Mastrángelo)19.05: Unión vs. Olimpo (Pedro Argañaraz)21.15: Atlético Tucumán vs. Belgrano (Darío Herrera)14.05: San Lorenzo vs. Colón (Fernando Espinoza)16.05: Temperley vs. Estudiantes (Fernando Echenique)18.05: Gimnasia (LP) vs. Lanús (Patricio Loustau)20.05: Argentinos Juniors vs. Racing (Mauro Vigliano)11.05: Talleres vs. Patronato (Fernando Rapallini)14.05: San Martín (SJ) vs. Rosario Central (Juan Pablo Pompei)16.05: Independiente vs. Vélez (Facundo Tello)18.05: Boca vs. Chacarita (Néstor Pitana)20.05: Tigre vs. River (Ariel Penel)19.05: Banfield vs. Arsenal (Jorge Baliño)21.05: Newell's vs. Godoy Cruz (Andrés Merlos)