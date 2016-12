"Están muy comprometidos"

Luego de la práctica que se llevó a cabo ayer por la mañana en el predio, Paolo Montero charló con la prensa y confirmó el equipo que recibirá el domingo a Independiente. Pero además, el entrenador uruguayo se refirió a otros temas, como por ejemplo el de Diego Mayora, lo que será pretemporada del plantel el próximo año, como así también a la posición en la cancha que viene ocupando Gerónimo Poblete desde hace varios partidos y obviamente al nivel de Colón.

Respecto al partido de este domingo, indicó: "Los jugadores saben que hay ciertos partidos, y lo digo con toda humildad, que los pasan en la pantalla chica y hay ciertos partidos que los pasan en la pantalla grande. Y esos son cuando jugás con los equipos importantes como en este caso Independiente y antes con Estudiantes y Newell's, que vienen luchando por el título. Estos partidos son una vidriera importante para los jugadores y somos conscientes que debemos despedirnos bien de nuestra gente y ojalá que el domingo el estadio esté lleno. Esperemos que la gente acompañe".

Y agregó: "A pesar de que hubo momentos que el equipo jugó mal, como frente a Huracán, en donde hicimos un buen primer tiempo y un segundo malo, el equipo no deja de tener actitud y compromiso con la camiseta y al hincha lo que más le interesa es que el jugador esté comprometido con la camiseta. Siempre se dice que hay que sudarla y en este caso cada futbolista que juega la suda y eso es un mensaje importante para el hincha".

En cuanto al rival que enfrentarán el domingo, desde las 19.15, expresó:"Sabemos que Independiente tiene jugadores importantes y de mucho prestigio. Por eso hay que tratar de tomar los recaudos necesarios para no dejarlos jugar, porque en la primera que tienen te castigan. Estamos convencidos de que no podemos regalarle ni cinco minutos, para que no nos pase como en el partido contra Newell's. La jerarquía del adversario hace que nos demande estar muy concentrados a lo largo de todo el encuentro".

A la hora de opinar sobre la campaña que viene realizando el elenco sabalero con una suma más que interesante de 20 puntos manifestó: "Personalmente estamos muy conformes. Nosotros cuando aceptamos ya sabíamos la situación del club y por eso no metemos excusas sobre las circunstancias y los jugadores que tenemos. Pero no es que solo estamos conformes con el presente de los titulares sino también de los que están afuera, porque ves que trabajan en el día a día. Por eso dijo que la frase «la unión hace la fuerza» es tal cual en este grupo. Todo eso hace que Colón sea un rival tan complicado".

Otro de los temas que abordó la charla fue la posición en la cancha que viene ocupando Poblete y que a simple vista no lo favorece, teniendo en cuenta que debe volcarse por el sector izquierdo, cuando siempre se desempeñó como mediocampista central.

"Gerónimo no tiene el ida vuelta de Silva o Bauza, pero sabemos que cuando recibe te puede meter un pase de gol, tiene buena pegada y además es inteligente. Hemos conversado con él y somos conscientes que no es su posición natural, pero con el correr de los partidos va sumando puestos y en Europa cuando te vienen a buscar miran cuántas funciones puede cumplir. Se está adaptando con mucha humildad".

Pero no fue el único jugador en el que hizo hincapié dado que también fue consultado respecto al presente de Diego Mayora, el delantero por el cual la dirigencia rojinegra hizo el esfuerzo más importante desde lo económico, pero que apenas llegó a jugar un partido ingresando en el segundo tiempo ante Talleres.

Está claro que el cuerpo técnico no lo tiene entre sus preferencias y por ese motivo el entrenador detalló: "Lo de Mayora fue un período de adaptación y que para mí es normal. Hay gente a la que le cuesta un mes y a otras un poco más. Es así como él pidió ir a jugar a la Reserva, no porque lo mandamos, sino porque pretende para sumar minutos. Es algo positivo, porque se da cuenta de que tienen que ir agarrando ritmo en el fútbol argentino".