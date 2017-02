"Este año costará más"

El Sudamericano de Clubes ya es historia y el objetivo más importante es la Liga Nacional, dado que Villa Dora este año defiende el título obtenido en el 2016 luego de ganarle la final a Boca. Las Doras obtuvieron el cuarto puesto en el torneo continental y en la competición nacional arrancaron con el pie derecho obteniendo tres victorias en calidad de visitante.





Ahora le llegó el turno de debutar en casa y también sumaron dos triunfos ante San Martín y San Isidro de Formosa, en tanto que el miércoles estarán recibiendo a Rosario Vóley para cerrar la fase regular. Cómodo puntero de la zona A, el elenco santafesino tiene como desafío volver a disputar las instancias finales, sabiendo que en el camino deberá medirse con rivales calificados que obviamente le jugarán de un modo distinto a lo que lo hacían anteriormente por ser el campeón.





Saber que enfrentan al campeón es un plus para los adversarios de Villa Dora, dado que el conjunto de nuestra ciudad dejó de ser una sorpresa para pasar a ser el equipo a vencer. Luego de la experiencia en el Sudamericano de Clubes y transitando la Liga Nacional con éxito, Ovación charló con Lorena Góngora, entrenadora del equipo campeón, que realizó un balance del paso de las Doras por Brasil y también de lo que vendrá en los próximos días con la definición del certamen nacional.

Dora2 El plantel completo de las Doras posan para Ovación en uno de los entrenamientos luego del Sudamericano. José Busiemi / Uno Santa Fe



—¿Qué análisis hacés de lo realizado en el Sudamericano?

—Para nosotros fue positivo dado que el equipo fue de menos a más en cada partido. Por primera vez tuvimos al equipo peruano a nuestro alcance, si bien el año pasado habíamos logrado el tercer puesto, la diferencia era que había un solo equipo de Brasil. En cambio este año hubo dos equipos brasileños y era mucho más complicado acceder al tercer puesto. Frente a San Martín de Perú perdimos el segundo set 31-29, con posibilidades de ganarlo y en el tercer set nos costó bastante reponernos. De todos modos, el balance es positivo ya que cada día estamos más cerca de Perú que es un equipo con jugadoras del seleccionado peruano. Por ese motivo, lo mejor que nos trajimos de Brasil fue haberle jugado de igual a igual a las peruanas.





—¿Considerás que los partidos ante los equipos brasileños, Villa Dora pudo haber dado más de lo que dio o estás conforme?

—Cualquier equipo argentino puede dar más de lo que hemos dado, tanto Boca como Villa Dora. Obviamente que sabemos que la diferencia es muy grande, pero al no tener ese ritmo y volumen de juego, como así también esa potencia y encima ni siquiera entrenar con la pelota que se juega que es mucho más liviana y flota más. En consecuencia, todo eso nos jugó en contra, hasta el punto 10 u 11 le podíamos mantener el juego y después se nos despegaban. De todos modos, haberle hecho en un tercer set 17 puntos al equipo de Bernardinho (Rexona) que es el mejor entrenador de mundo es muy valorable. En la Superliga de Brasil hay 12 equipos, todos de un nivel muy parejo,y también nos enfrentamos con otro rival respetable como Dentil Praia, que también tiene una altura importante y jugadoras de la selección brasileña, al igual que Rexona. Por todo lo mencionado, considero que el rendimiento nuestro fue óptimo, pudimos haber dado un poco más pero uno se vino conforme sabiendo que estamos trabajando bien y que por momentos le jugamos de igual a igual a esas potencias.





—¿Cómo lo observaste al equipo y a los refuerzos que llegaron?

—Es un equipo netamente más joven que el del año anterior con jugadoras con menos experiencia, pero con muchas ansias de ganar.

Sabemos que este año nos va a costar más que el año pasado, por lo cual estamos trabajando con el objetivo de igualar el rendimiento. Y de esta manera, los objetivos son muy importantes, este último weekend nos sirvió para saber donde estamos paradas y asegurarnos de ser local en el cuadrangular que viene. De esta manera, nos enfrentaremos con el perdedor de San Jorge y San Lorenzo que son dos equipos muy buenos.

Dora3 Las chicas llevan adelante trabajos exigentes donde se combina la parte física y también la cuestión táctica. José Busiemi / Uno Santa Fe



—Me imagino que te debe dar tranquilidad la llegada de Candelaria Herrera y Florencia Giorgi, que ya estuvieron el año pasado en el equipo campeón...

—Nosotros, a diferencia de otros clubes, contamos con muy buenas centrales, porque no solo hay que mencionar a Candelaria Herrera y Flor Giorgi, sino también a Brenda Primo que es considerada una de las mejores centrales que hoy tiene la provincia de Santa Fe. Este año tenemos tres centrales en un nivel muy parejo entre ellas y que aportan mucho al equipo. Y jugar por el medio en mujeres es fundamental, como en hombres resulta jugar con el opuesto. Hoy marcamos la diferencia en ese aspecto y se entrena cada día para poder seguir ganando los partidos por el centro.





—Seguramente estarás conforme con la marcha del equipo en la Liga.

—Cuando fuimos a jugar a Formosa no hicimos un buen desempeño, principalmente ante San Martín y eso tuvo que ver con que el equipo tenía la cabeza puesta en el Sudamericano ya que de ahí nos íbamos a Brasil. En cambio, ahora los objetivos cambiaron ya que nos metimos de lleno en la Liga Nacional y eso supone un mejoramiento en el rendimiento.

Dora4 La capitana, Maira Westergaard, junto a algunas de sus compañeras realizando ejercicios con la pelota. José Busiemi / Uno Santa Fe



—Más allá de Villa Dora ¿Qué candidatos observás para pelear por el título?

—Considero que San Jorge está haciendo un gran campeonato y además en el primer weekend los equipos del interior le ganaron a los de la Metro, por ejemplo San José de Entre Ríos le ganó a Vélez y a partir de eso se modificaron los favoritos. Sí puedo decir que Boca viene invicto con buenos números y que Gimnasia de La Plata armó un equipo mucho más fuerte que el año pasado. Y pienso que es un favorito sin desmerecer lo que significan Vélez y San Lorenzo que por su trayectoria y sus antecedentes darán pelea para intentar jugar una final.





—¿Son conscientes que la responsabilidad este año es mayor al tener que defender el título?

—Es una presión que deberemos manejar, el año pasado nuestro mayor incentivo era superar a los equipos de la Metro. Sabemos que la mayoría de los equipos aspiran a que Villa Dora no tenga buenos números para no tener que enfrentarnos en nuestra casa. Incluso tenemos información que ciertos equipos pidieron no jugar en la zona de Villa Dora para no tener que venir a jugar a nuestra cancha que es una caldera. Por eso es fundamental el apoyo de nuestra gente para marcar diferencias como local.