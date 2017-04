Este es uno de los lugares más baratos en Santa Fe para comprar alimentos

Al llegar al galpón, luego de atravesar autos estacionados por todos lados, dos puestos con bolsas, bolsos y carros para las compras invitan a pasar, pero previamente llevarse uno porque una vez adentro es imposible salir sin nada. Manzanas a 25 pesos, bananas a 20 pesos y naranjas a 10 pesos o tres kilos a 20 pesos; dos paquetes de acelga por 20 pesos, tres de achicoria a 15 pesos, zanahorias y cebollas a 10 pesos el kilo; y dos kilos de milanesas de pollo a 100 pesos y tres kilos de pata muslo también a 100 pesos. Estas son algunas de las opciones que se pueden adquirir.





Se trata de un lugar donde la venta es directa del productor al consumidor. La apertura es todos los sábados, desde las 8 y se extiende hasta las 14. A los 40 puestos de frutas y verduras se sumaron unos 10 del Mercado en tu Barrio. Este programa fue lanzado en septiembre del año pasado. Las primeras experiencias se dieron en localidades bonaerenses y Santa Fe es la primera ciudad del interior donde se pone en marcha la iniciativa. Se pretende que se tome como referencia para luego replicarla en otros lugares del país.

Este es uno de los lugares más baratos de Santa Fe para comprar comida







Más demanda

"Desde que se sumó el Mercado en tu Barrio se incrementó la cantidad de gente que elige esta feria para hacer sus compras los sábados", dijo a UNO Santa Fe, Mariela una productora y comerciante de Ángel Gallardo que desde hace dos años tiene su puesto junto a su familia en la feria de la Sociedad de Quinteros. "Se hizo mucha publicidad y eso ayudó mucho para los que nunca vinieron y los que ya lo hacían se encontraron con lo nuevo", agregó.





"Es una opción que ayuda al bolsillo", en esto coincidieron tanto esta comerciante como los clientes que llegan desde distintos barrios de la ciudad, atraídos justamente por los buenos precios y la excelente calidad de la mercadería. "La gente llega y se sorprende. Ellos nos dicen que los precios no se encuentran en otros lados, y además en un solo lugar está todo. Ahorran y se llevan buenos productos para toda la semana", destacó Mariela.









Cuidar el bolsillo

Susana es una vecina del barrio Altos del Valle y cada sábado se acerca con su esposo para comprar las frutas y verduras para la semana. Ahora también aprovecha y se lleva carne. Con el carro en una mano y en la otra una gran bolsa, contó cómo es su experiencia. "Venimos siempre porque nos ayuda mucho. Tenemos cuatro chicos y la fruta es necesaria; y con la verdura hago muchas comidas. Nos ayuda a cuidar el dinero", contó.





Con un maple de huevos en la mano y en la otra frutas y verduras, Cristina también relató su experiencia. Ella es de barrio Pompeya y descubrió este lugar porque se lo recomendaron hace dos semanas y ahora aseguró que no dejará de venir. "En el barrio, con 100 pesos no comprás nada y acá te llevas un montón de cosas. Hoy, como están las cosas, tenemos que buscar precios porque sino no alcanza para nada; y además, la mercadería es muy buena, es directa de la quinta al consumidor y eso también se debe destacar", finalizó esta vecina.