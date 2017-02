"Estoy mentalizado en el club"

Unión sumó el sábado su cuarto amistoso –el segundo en Santa Fe– de pretemporada en el estadio 15 de Abril, donde el entrenador Juan Pablo Pumpido volvió a darle minutos a varios de los que estarían dentro de la estructura titular y a otros que pueden ser variantes en cualquier momento.





En esta ocasión le tocó perder con Patronato por 2-1, en lo que fue el primer traspié de esta etapa, pero siempre dejando en claro que el resultado es lo de menos, ya que la prioridad pasa por fortalecer el grupo y encontrar el mejor funcionamiento.





Es verdad que la fuerte lluvia desnaturalizó un poco lo que se pretendía ver, pero a su vez terminó siendo una prueba clave sabiendo en que cualquier partido oficial puede pasar, entonces estar preparado para ello también cuenta. Lo que sí quedó claro es que la vocación de querer ir siempre al frente y ser protagonista se mantiene.





Los errores son lógicos, ya que se viene de un fuerte trabajo físico, por ende recién ahora se va tomando el ritmo de fútbol que se quiere. De igual modo, Pumpido es de la idea de sumar un par de cotejos más para llegar con más rodaje a la reanudación de Primera División, que sigue siendo una gran incógnita. Si se sigue extendiendo, es probable que se produzcan más ensayos de este tipo.





Sigue girando

Uno de los jugadores que arrancó con renovados ánimos este 2017 es Lucas Gamba, quien dejó su pensar sobre la situación que atraviesa el fútbol argentino, aunque sin ahondar en tantos detalles: "La verdad no queda otra que esperar. Nosotros tenemos que seguir preparándonos lo mejor posible para cuando nos toque arrancar".





"Nos sirve para seguir preparándonos, eso es seguro. Sin dudas que estamos todos en la misma situación y con ganas de que arranque ya. Pero no queda otra que esperar y estar atentos", agregó el mendocino, quien sería una fija en el ataque acompañando al sunchalense Franco Soldano.





Respecto al encuentro ante el Patrón en el estadio 15 de Abril, que comenzó 15 minutos antes de la previsto precisamente por las adversidades climáticas, reconoció: "Mucho no se podía jugar. Veníamos haciendo un buen partido, pero la lluvia opacó un poco la idea que teníamos de jugar bien por el piso. De todas maneras nos sirve para seguir sumando fútbol e ir mejorando".





En un mercado de pases de poco movimiento, Unión prácticamente no tuvo injerencia. Es verdad que sumó al extremo Mauro Cejas (llegó desde Puebla de México y se está poniendo a punto) a pedido del entrenador, pero después no se realizaron más movimientos. Desde ya que fue producto también de las carencias económicas de la actualidad, que tienen en vilo a casi todos los clubes.





Aunque si se habló mucho de la partida de Lucas Gamba, quien fue inscripto en el draft de Estados Unidos por Columbus Crew, elenco que milita en la MLS (Mejor League Soccer). Se supo que se produjeron acercamientos y hasta una oferta formal, pero que no convenció a los dirigentes, que la reconocieron como insuficiente. Es así como todo se enfrió a pesar que habría otra propuesta de Ecuador.





Pero así y todo, el delantero jamás se dejó absorber por eso y se dedicó a pleno a entrenar. Incluso varias veces reconoció que si habría algo su representante se lo haría saber y eso no pasó. Esto viene a colación que en la esta semana viajó a Mendoza para realizar el pasaporte comunitario, generando suspicacias de lo que podría ser una salida de Unión. Sin embargó, él mismo explicó la situación.





"No fue porque me voy a ir del club. Solo tenía turno para hacer el pasaporte europeo. Es que te lo dan cuando a ellos les parece y justo coincidió en este pretemporada, así que si no lo hacía ahora no iba a tener mucho tiempo durante el campeonato. Entonces aproveché ahora, me dieron permiso y pude ir", apuntó.





Siguiendo por esta línea admitió que ya casi ni piensa en seguir su carrera en otra parte: "Creo que ya está medio quedado todo. Al final no se movió mucho el mercado. Había un par de propuestas que no se concretaron, que no se llegó a un acuerdo por una u otra cosa, pero sinceramente yo me mantuve mentalizado en el club. Después, si sale algo, se verá cuando sea el momento".





En el final y volviendo a lo que es la actual pretemporada, declaró que "la idea pasa por seguir como veníamos, de ir partido a partido y tratar de prendernos más a arriba, que es lo que queremos todos".