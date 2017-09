Estudiantes cuidaría varios titulares en el partido contra Colón

Estudiantes inició hoy una semana de trabajo en la que su DT, el uruguayo Gustavo Matosas, definirá los titulares a cuidar en el próximo compromiso de la Superliga ante Colón, el viernes en Santa Fe, para encarar la revancha con Nacional de Paraguay por la Copa Sudamericana.



Casi con seguridad, el capitán del equipo, Leandro Desábato (38 años), no será de la partida en el "Cementerio de los Elefantes" y descansará para el desquite copero del martes 19 a las 21.45 en La Plata.



Frente a esa baja, se producirá el debut del ex Racing y Atlético de Rafaela Gastón Campi, al tiempo que el lateral izquierdo Sebastián Dubarbier podría regresar al equipo en lugar de Lucas Diarte.



Matosas aguarda la evolución de Rodrigo Braña y el colombiano Juan Ferney Otero, y confía tenerlos en cuenta para el juego con los paraguayos, no así a Fernando Zuqui, que no podrá jugar el partido de copa ya que no está inscripto en la lista de buena fe.



Estudiantes, que suma un triunfo y una derrota en la Superliga, recibirá a Nacional de Paraguay con la necesidad de revertir el 0-1 sufrido en Asunción para avanzar a los cuartos de final de la Sudamericana.