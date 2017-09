Estudiantes y San Lorenzo cierran la fecha con entrenadores interinos

Estudiantes y San Lorenzo se enfrentarán hoy en el estadio Centenario de Quilmes en el último partido de la cuarta fecha de la Superliga, al que ambos equipos llegan con directores técnicos interinos después de ser eliminados de la Copa Sudamericana y Libertadores, respectivamente.



El encuentro se jugará a partir de las 21.05 y será arbitrado por Ariel Penel. Estudiantes tendrá en el banco de suplentes a Leandro Chino Benítez, un hombre de la casa que ganó la Copa Libertadores 2009 como jugador, entre otros títulos con ese club, mientras que San Lorenzo estará al mando de Claudio Pampa Biaggio, referente histórico "azulgrana", integrante del equipo que logró el campeonato del Clausura 1995.



El "Pincha" recibió la renuncia del uruguayo Gustavo Matosas el martes último, tras perder con Nacional de Paraguay en La Plata y despedirse de la Sudamericana, en tanto que el "Ciclón" cerró el ciclo del también uruguayo Diego Aguirre el viernes en la mañana siguiente al duro golpe que significó quedarse afuera de las semifinales de la Libertadores al caer por penales frente a Lanús.



En la Superliga, Estudiantes suma cuatro unidades, con una campaña de una victoria, un empate y una derrota; mientras que San Lorenzo está invicto y tiene cinco puntos, tras igualar las dos primeras fechas y ganarle a Arsenal en la última.



El Chino Benítez (36 años) tiene decidido recuperar a los históricos que Matosas había postergado del equipo titular, por eso volverán el defensor Leandro Desábato y el delantero Gastón La Gata Fernández a una formación que presentará cuatro cambios.



Los otros dos ingresos serán Lucas Diarte como lateral izquierdo y Fernando Zuqui en el costado derecho del mediocampo. Dejarán el equipo Gastón Campi, el ecuatoriano Christian Alemán, el colombiano Juan Ferney Otero y Lucas Melano.



El Pampa Biaggio (50 años) aún no definió la formación por el escaso tiempo de trabajo que tuvo al frente del plantel profesional. De todos modos, su intención sería no variar demasiado los nombres dispuestos en el último partido de la era Aguire.



El defensor Marcos Angeleri está en duda por el traumatismo en el muslo izquierdo que le impidió terminar el desquite copero con Lanús y, en caso de no recuperarse, su lugar será ocupado por Gonzalo Rodríguez.





Probables formaciones



Estudiantes (La Plata): Mariano Andújar; Facundo Sánchez, Jonathan Schunke, Leandro Desábato y Lucas Diarte; Fernando Zuqui, Rodrgio Braña, Israel Damonte y Sebastián Dubarbier; Gastón Fernández y Mariano Pavone. DT: Leandro Benítez.



San Lorenzo: Nicolás Navarro; Paulo Díaz, Marcos Angeleri o Gonzalo Rodríguez, Matías Caruzzo y Gabriel Rojas; Franco Mussis y Juan Mercier; Ezequiel Cerutti, Fernando Belluschi y Bautista Merlini; Nicolás Blandi. DT: Claudio Biaggio.



Árbitro: Ariel Penel.

Estadio: Quilmes (local Estudiantes).

Hora de inicio: 21.05.

Televisan: Fox Sports 2 (estándar) y Fox Sports Premium (HD).